Sem auxílio, moradores de Manacapuru relatam dificuldades após cheia

Manacapuru (AM) - Os moradores da rua Modesto Barroso Alexandre, bairro Biribiri, em Manacapuru (distante 90 quilômetros de Manaus), alegam dificuldades com os problemas de infraestrutura das casas da cidade após o período de alagações. Habitantes relatam, ainda, complicações divido aos problemas com lixeiras viciadas e água suja.



Ao Em Tempo , os manacapuruenses relatam “abandono” devido à falta de apoio da Prefeitura de Manacapuru.

" Precisava ver como foi nossa situação no tempo da alagação. A Prefeitura fez apenas uma ponte, mas depois não fez mais nada. Entregou uma dúzia de tábuas. Deu um ‘ranchozinho’ básico e tentaram jogar o povo nas escolas, causando aglomeração. Mas, como que nós iríamos viver na escola com pandemia e um monte de gente junta. " disse o autônomo Celso da Silva, de 42 anos.

Segundo os moradores, após a decida das águas os próprios habitantes precisaram se unir para retirar as pontes e voltar com o fluxo das ruas. Eles relatam, ainda, dificuldades para conseguir emprego e conseguir os subsídios básicos para sobreviver.

" Foi horrível. Só sabe quem vive aqui no Biribiri. Passamos todo tipo de privação e fora que não tem emprego. Gostaríamos de ser vistos com mais dignidade, porque muitas das casas estão caindo depois que alagou " disse Renata Ferreira, dona de casa, 32 anos.

Prefeitura não ofereceu auxílio para os moradores recomeçarem. Sem apoio, morador vende legumes para sobreviver. | Foto: Carlos Araújo

O autônomo Diego Teixeira, de 35 anos, diz que tem feito o possível para sobreviver e sustentar os quatro filhos.

“Todas as casas desabando na cabeça da gente. Não tem emprego. A gente chama a Defesa Civil, mas um cadastro e nenhum socorro para nós. Eu não voto mais no Beto [D’Ângelo], uma decepção”, relata.



Problemas com o lixo

Com a descida do nível das águas, a sujeira foi evidenciada na rua de Manacapuru. Com a falta de cuidados da gestão municipal, vários locais se tornaram ‘lixeiras’ após a sujeira trazida pelas águas se acumular.

“Claro que o morador tem que ter a consciência, mas a gente pede desses caras da Prefeitura para limpar aqui, mas não fazem nada. Na sede do município, eles realizam serviços, mas para os outros locais não fazem nada. Qual é nosso problema, será que somos menos que os outros? ”, questiona um morador, mas pediu para não ser identificado.

Ausência da gestão pú blica

" Vieram aqui no tempo da política. Depois, não vieram mais. Aqui até que dá água, mas de péssima qualidade. Temos medo até de tomar um negócio desses " disse o autônomo José Maria, de 45 anos

“Recebi o Auxílio Aluguel só um mês, depois tive que dar meu jeito. Eu queria que o prefeito me botasse, ao menos, para capinar também. Eles lembram de todo mundo, mas esquecem de nós”, disse o autônomo.

Sem resposta

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Prefeitura de Manacapuru, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

Leia mais:

Vila Olímpica recebe Campeonato Amazonense Caixa de Atletismo Sub-16

Dia Nacional das Artes é comemorado em Manaus com atividades culturais