Promotoria cobra voltas às aulas presenciais em Presidente Figueiredo

Presidente Figueiredo (AM) - Em meio à aceleração da imunização contra a Covid-19 no Amazonas, a promotoria de Presidente Figueiredo, 107 quilômetros de Manaus, cobrou o retorno das aulas da rede municipal de ensino e deu um prazo de 10 dias para a prefeitura do município se manifestar a respeito.

Na ação, protocolada na última segunda-feira (16), a promotora de Presidente Figueiredo, Lilian Nara, instaurou um procedimento para acompanhar as iniciativas da prefeitura que possibilitem o retorno às aulas, respeitando todos os protocolos sanitários contra a proliferação do novo coronavírus. Ao contrário da rede municipal, as escolas administradas pelo Governo do Estado já retornaram às atividades desde maio.



Segundo o aluno Lucas Santos, de 13 anos, estudante da Escola Municipal Mario Jorge Gomes da Costa, o grau de aprendizagem nas aulas presenciais é muito maior do que o ensino à distância.

" Pelo menos eu acho muito melhor, porque quando tenho dúvidas, pergunto na hora ao professor. Em casa, os meus pais saem para o trabalho, vou recorrer a quem? " , ponderou o adolescente.

Quem também cobra a volta às aulas são os pais dos estudantes. Para a dona de casa Maria Tapajós, de 53 anos, não há por que os alunos da rede estadual estarem indo às aulas, e os do município, não.

" As crianças estão em casa fazendo absolutamente nada. Se estivessem na escola, estariam aprendendo com as professoras, porque elas foram preparadas para ensinar. Desde o início da pandemia, nós tentamos dar um apoio aos nossos filhos, mas não é a mesma coisa. Por que nas outras escolas tem aula, e nas municipais, não? Como fica o futuro dos nossos filhos? " , questionou a dona de casa.

A equipe de reportagem tentou questionar os servidores da prefeitura sobre uma provável data de retorno das aulas, mas não obteve nenhuma resposta concreta. “Eles estão falando que pode ser em setembro, mas ninguém de lá [Secretaria Municipal de Saúde] sabe nos confirmar mesmo”, disse uma funcionária de uma escola municipal que não quis se identificar.



Sem resposta

O Em Tempo pediu um posicionamento para a assessoria de imprensa da Prefeitura de Presidente Figueiredo, mas como de costume, sempre que é confrontada com temas indesejados, a assessoria não emitiu nenhuma resposta.

