Família pede ajuda para encontrar amazonense que saiu de canoa e sumiu

Familiares da amazonense Débora Regina da Silva Vieira luta, desesperadamente, para que as buscas continuem. | Foto: Divulgação

Manaus - Familiares da amazonense Débora Regina da Silva Vieira, que desapareceu após naufragar em uma pequena embarcação, no rio Alto Trombetas, no último dia 15, nas proximidades da comunidade quilombola Boa Vista, Trombetas, em Oriximiná, no Pará, cobram das autoridades locais mais empenho nas buscas pela moça.

Eles também solicitam que sejam liberadas as imagens das câmeras de segurança da empresa Mineração Rio do Norte (MRN), onde o esposo da vítima, Ronilson de Jesus Barbosa, trabalhava por meio de uma empresa terceirizada e que focam no percurso que Débora realizava de canoa, todos os dias, para deixar o marido no trabalho, entre 5h30 à 6h00.

Parte das imagens, de acordo com o boletim de ocorrência registrado por Ronilson, no último dia 19, encontram-se em poder do Ministério Público de Oriximiná e serão cedidas a polícia somente quando uma equipe policial comparecer ao local do desaparecimento.

" Realmente, consideramos um descaso dos órgãos de Oriximiná. Faze três dias que o pessoal da Marinha esteve no local. Falta força para haver uma investigação de fato. A rota que Débora fazia com o marido, às 5h30, era monitorada por câmeras de segurança e a imagem não foi liberada, apenas poucas e estamos lutando para que o Ministério Público prossiga as investigações. Queremos saber, porque dizem, que teve um navio que passou no momento e pode fazer parte da mineração " Karen Monteiro, irmã da vítima

Ainda segundo a irmã de Débora, a família se questiona o porquê de não haver uma liberação total das imagens.

“A gente também está lutando porque, daqui a pouquinho, podem falar: olha, procuramos, procuramos aqui no rio e nada encontrou. Nós queremos que eles possam expandir essa procura, em terra. Também podem haver outras causas. Alguém pode ter raptado ela, sequestrado, mas somente com as imagens liberadas da mineração é que podemos ter uma luz, realmente, de saber o que aconteceu com a Débora”, afirmou Karen.

Entenda o caso

Débora Regina da Silva Vieira desapareceu no dia 15 de agosto após fazer o percurso de canoa para deixar o marido, Ronilson Barbosa, por volta das 5h30, no trabalho, na empresa MRN, com acesso por rio, que também é utilizado pela comunidade. Por volta de 8h, foi noticiado ao esposo da vítima que a canoa havia naufragado e, posteriormente, alguns pertences como uma das sandálias da Débora achada boiando às margens do rio. A hélice do morto rabeta, destruída.

Também, na ocasião, equipes do Corpo de Bombeiros Civil foram acionadas nas buscas pela moça. O caso segue sendo investigado pelo Ministério Público de Oriximiná.

Desde então, a família tem lutado para que as autoridades persistam nas buscas por Débora e cobrado a liberação das imagens de câmeras de segurança da empresa. Ela estava na comunidade desde novembro do ano passado, acompanhando o marido. Ela não sabia nadar.

Pelas reses sociais, família de Débora tem pedido socorro nas buscas. | Foto: Divulgação

Acompanhe boletim de ocorrência registrado pelo marido da vítima:

