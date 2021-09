Tá liberado! Tucumã não causou infecções no Amazonas, confirma FVS

Nas análises não foi identificada comprovação de que a infecção alimentar tenha ocorrido devido ao consumo do tucumã | Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus (AM) - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informa, nesta sexta-feira (03/09), que não há evidências de que o consumo de tucumã tenha causado o surto de Doença Transmitida por Alimentos (DTA), registrado na primeira quinzena de julho, na comunidade Irapajé, na zona rural de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

O resultado da avaliação foi emitido após a realização de análise bromatológica em amostras do fruto, coletadas por equipes da FVS-RCP na comunidade Irapajé; e analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/FVS-RCP) para identificar composição, propriedades físicas, químicas, toxicológicas e ação da amostra no organismo humano. A hipótese avaliada era de que a contaminação teria ocorrido devido à manipulação incorreta do alimento.

Nas análises, segundo a diretora técnica da FVS-RCP, Tatyana Amorim, não foi identificada comprovação de que a infecção alimentar tenha ocorrido devido ao consumo do tucumã. “As amostras do fruto foram submetidas a análise para confirmar se a causa do surto de DTA teria ocorrido por ingestão de tucumã, no entanto, não foi encontrado indícios de contaminação no material analisado”, detalha Tatyana.

Controlado

Foram 48 envolvidos no surto de DTA em Manacapuru. De acordo o gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP (DVE/FVS-RCP), Alexsandro Melo, o surto é considerado controlado desde o dia 20 de julho, quando não foram registradas notificações de novos casos.

“Foram destacadas equipes técnicas da Vigilância em Saúde para realizar todo o acompanhamento da cadeia de transmissão, com coleta e análise das amostras. A investigação foi minuciosa para descartar seguramente o tucumã como causa do surto”, acrescentou Alexsandro.

DTA

As Doenças Transmitidas por Alimentos são causadas pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados por micro-organismos, toxinas ou substâncias químicas. Os sintomas podem incluir náuseas, vômitos, dores abdominais, diarreia, falta de apetite e febre.

A prevenção das doenças transmitidas por alimentos se baseia no consumo de água e alimentos que atendam aos padrões de qualidade da legislação vigente, higiene pessoal/alimentar e condições adequadas de saneamento.

