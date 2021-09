Ponte do Rio Negro recebe iluminação especial para Setembro Amarelo

| Foto: Raine Luiz/Sejusc

Manaus (AM)- Em apoio à campanha Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) realizou, nesta sexta-feira (3), a ação de conscientização na Ponte Jornalista Phelippe Daou, conhecida popularmente como Ponte Rio Negro.

A atividade contou com distribuição de material informativo sobre a campanha, visando a sensibilização do público em geral sobre o tema.

Durante todo o mês, a Sejusc vai promover ações de conscientização com eventos, palestras em escolas e centros socioeducativos além de blitzes educativas. A programação é coordenada pela Secretaria Executiva de Direitos Humanos, por meio do Departamento de Promoção e Defesa dos Direitos.

O tema da campanha em 2021: “Acreditar sempre, desistir jamais”, destacando a importância da família e amigos na prevenção ao suicídio.

No interior do Amazonas, os municípios de Parintins, Coari, Itacoatiara e Rio Preto da Eva recebem ações educativas durante todo o mês | Foto: Raine Luiz/Sejusc

De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2021, o número de suicídios no Brasil em 2020 foi de 12.745, cerca de 0,4% a mais que em 2019.

Agenda

Nos dias 8 e 9 de setembro, equipes da secretaria vão realizar palestras na Escola Estadual de Tempo Integral Elisa Bessa Freire e na Escola Estadual Maria Madalena Santana de Lima, ambas na zona Leste de Manaus.

Nos dias 14, 15, 16, 17 e 23 de setembro, os Centros Socioeducativos receberão palestras e rodas de conversa com psicólogas convidadas pela secretaria.

No interior do Amazonas, os municípios de Parintins, Coari, Itacoatiara e Rio Preto da Eva recebem ações educativas durante todo o mês.

