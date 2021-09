Fiscalização (CIF) flagra aglomeração em bares de Manaus

A ação ocorreu entre a noite de ontem (3) e a madrugada deste sábado (4) | Foto: Bruno Zanardo - Secom

Manaus (AM)- Agentes da Central Integrada de Fiscalização (CIF) vistoriaram 13 estabelecimentos comerciais para verificar o cumprimento de medidas de segurança sanitária para prevenção da Covid-19.

A ação ocorreu entre a noite de ontem (3) e a madrugada deste sábado (4). Dois bares foram autuados e dois eventos interditados.

Um bar e um restaurante localizado na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, foi autuado pelos fiscais que flagraram aglomeração de pessoas.

Ainda de acordo com os agentes, o estabelecimento mantinha no palco um número superior a três músicos, o que não é permitido pelo decreto estadual.

Já um evento no Atlético Rio Negro Clube foi encerrado pelos fiscais. Em uma cervejaria do bairro Cidade Nova, na zona Norte, foi solicitado ao proprietário que se fizesse o reordenamento das mesas para manter o distanciamento necessário após aglomeração.

Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF está focada no cumprimento das regras de prevenção da Covid-19, desde junho de 2020, quando o comércio da capital amazonense começou seu processo de reabertura gradual após o isolamento imposto para contenção de casos.

Seguindo determinação do secretário de Segurança, general Carlos Alberto Mansur, a CIF teve suas ações ampliadas.

Ação conjunta – A CIF, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), conta com apoio das polícias Civil (PC-AM) e Militar (PMAM), Corpo de Bombeiros (CBMAM), agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Visa Manaus, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

