Motoqueiros morrem ao colidirem contra árvores em avenidas de Manaus

MANAUS (AM) - A madrugada deste sábado (18) foi marcada por acidentes fatais, na Zona Norte e Oeste de Manaus.

Por volta de 2h30, o industriário João Azevedo, de 21 anos, colidiu com uma árvore na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, e não resistiu aos ferimentos. Uma hora depois, na avenida Torquato Tapajós, bairro Colônia Santo Antônio, outro acidente nos mesmos moldes vitimou o agente de portaria Danilo Lima, de 27 anos. As duas vítimas dirigiriam motocicletas.

Segundo dados do Instituto Médico Legal (IML), esses foram os únicos acidentes com vítimas fatais na madrugada de sábado. No entanto, conforme estatísticas do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em 2021, as ocorrências terminando em mortes cresceram 19,6% em relação a 2020.

No Estado, de janeiro a agosto deste ano, já foram registrados 8.566 acidentes, sendo 5.386 com danos materiais, 162 fatais e 3.018 com vítimas lesionadas.

Para o diretor do Detran-AM, Rodrigo de Sá, a população é agente fundamental para promoção de segurança no trânsito.

"O condutor de um veículo precisa entender que tem suma responsabilidade na segurança no trânsito. A população precisa acalmar os ânimos e não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir um veículo. Manter a velocidade permitida em uma via e se preocupar com itens de segurança do veículo são fundamentais", disse em declaração prévia.

Outros dois acidentes, mas apenas de danos materiais, foram registrados durante a manhã e madrugada deste sábado: na avenida Álvaro Botelho, um carro modelo Ford Ka colidiu na fachada de uma empresa farmacêutica. Já na avenida Humberto Calderaro, dois veículos colidiram na passagem subterrânea da avenida Ephigênio Sales.

