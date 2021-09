No Amazonas, mãe e filhos tomam 1ª dose contra Covid-19 juntos

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em conjunto com todos os municípios, a decisão do Governo do Amazonas de manter a vacinação de adolescentes sem comorbidades, de 12 a 17 anos, permitiu a vacinação de Maria da Conceição da Silva, de 48 anos, junto de seus filhos, de 15 e 17 anos, neste sábado (18). A família aproveitou para providenciar a aplicação da vacina na Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós, um dos pontos coordenados pelo Governo do Estado durante a 20ª edição do mutirão Vacina Amazonas.

Maria da Conceição estava receosa quanto à vacinação, mas tomou coragem para receber a 1ª dose e ressaltou a importância disto para a sua saúde e também de seus filhos, que além de a acompanharem, também se vacinaram.

“Agora já vacinei, graças a Deus está tudo bem e meus filhos também já estão vacinados. Todos aqueles que também possam venham se vacinar, porque é bom para a nossa saúde. Agradeço muito pela atenção com a gente”, comentou.

Os filhos dela, Marcos e Davi, demonstraram felicidade e também recomendaram a vacina. “Achei legal. Recomendo tomar, porque é proteção para nós que somos jovens ainda”, disse Davi da Silva.

A vacinação neste sábado segue até as 18h em mais de 90 postos de vacinação montados em nove pontos estratégicos coordenados pelo Governo do Estado. A ação é realizada em parceria com a Prefeitura de Manaus, que está disponibilizando seis pontos estratégicos e postos de vacinação, entre eles 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A lista pode ser conferida no site Imuniza Manaus , no endereço https://semsa.manaus.am.gov.br/noticia/locais-de-vacinacao-covid-19/.

Confira os postos de vacinação coordenados pelo Governo:

• Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus - Avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste da cidade, exclusivamente na modalidade drive-thru, nos dois dias

• Parque Municipal do Idoso - Rua Rio Mar, 1.324, bairro Nossa Sra. das Graças, zona centro-sul

• Policlínica João dos Santos Braga - Avenida Margarita, s/nº, Cidade Nova, zona norte

• Escola Estadual Senador Evandro das Neves Carreira - Avenida da Felicidade, s/nº, Conjunto Viver Melhor, zona norte

• Ceti Zilda Arns Neumann - Rua Santa Marta, s/nº, Comunidade Jesus Me Deu, Colônia Terra Nova 4, zona norte

• Escola Estadual Aristóteles Comte de Alencar - Avenida Presidente Médici, 500, Coroado 3, zona leste

• Escola Estadual Waldock Fricke de Lyra - Rua Santa Helena, s/nº, Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona norte

• Escola Estadual Maria Rodrigues Tapajós - Rua Goiânia, 701, Redenção, zona centro-oeste

• Escola Estadual de Tempo Integral Francisca Botinelly Cunha e Silva - Avenida Dom Pedro I, s/nº, Dom Pedro, zona oeste

*Com informações da assessoria

