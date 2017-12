Busca trabalho? AM registra um dos maiores índices de mulheres que não trabalham e nem estudam

“Terminei os estudos até o 6°ano do ensino fundamental. Com 13 anos engravidei e não pude mais estudar. Tive que ficar em casa cuidando do primeiro filho. Aos 15, veio o segundo filho e, mais uma vez, me vi impedida de estudar. Não consigo trabalhar ou estudar porque não tenho com quem deixar meus filhos”, relata a dona de casa Mayara Sena, de 22 anos.



A história de Mayara mostra a realidade vivida por um terço das mulheres brasileiras de 16 a 29 anos que não estudavam ou trabalhavam em 2016. O Amazonas está entre um dos três estados com a maior índice de mulheres desocupadas, com taxas acima de 18%, seguido por Amapá e Bahia.

Os dados fazem parte da pesquisa ‘Síntese dos Indicadores Sociais’ do IBGE.



O instituto investigou os motivos alegados por uma geração de jovens que não estudam e nem trabalham. Os estudos apontaram que, em 2016, 25,8% da população entre 16 a 29 anos estavam nessa situação. O indicador aumentou 1,8 ponto percentual em relação a 2015 (24%).



A fatia de jovens nessa condição vem em movimento de alta desde de 2012, quando 22,8% estavam nessa situação.



Mulheres negras são maioria nessa condição: 37,6% do contingente. Já homens brancos, são 16,4%. "Uma jovem negra ou parda possuía 2,3 mais chances do que um jovem branco de não estuda,r nem estar desocupada em 2016", diz o relatório do IBGE.

Manaus

Em Manaus, a Subsecretaria de Políticas Afirmativas para as Mulheres, ligada à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (SEMMASDH) fizeram o atendimento de 3.621 mulheres. Além de prestar assistência jurídica, o órgão também buscou qualificar esse grupo para o mercado de trabalho.

A Subsecretária Socorro Sampaio, explica que muitas mulheres impedidas de trabalhar ou estudar estão inseridas em uma realidade de vulnerabilidade social. "Essas mulheres vêm, normalmente de uma família desestruturada e sofrem com com violência doméstica. Acabam muitas vezes, repetindo a história de suas mães e unindo-se a parceiros igualmente violentos”, lamenta.



Ainda segundo a subsecretária, a falta de informação, a gravidez precoce e a violência doméstica são fatores que tiram a mulher do foco no trabalho. “Elas não têm com quem deixar os filhos e a falta de estudo as impede de se manterem no mercado", explica Sampaio.

Resgate

Como forma de tentar resgatar essas mulheres e inserí-las ao mercado, a Subsecretaria ligada à Semmasdh oferece atendimento psicológico. “Buscamos resgatar a autoestima dessas vítimas e enfatizamos a necessidade do retorno à escola para conclusão dos estudos formais”, afirma a subsecretária.

Além do acompanhamento psicológico, são oferecidos também cursos de capacitação, que permitem à mulher conseguir uma renda própria de maneira independente. Os cursos são obtidos por meio de parcerias com instituições que oferecem as vagas. Outra iniciativa é realizada em parceria com o Sine Manaus. “Além de oferecer a qualificação pelos cursos, as cadastramos no sistema do Sine, para que tenham acesso às vagas de trabalho”, explica.

Estudo

Ainda segundo os dados divulgados pelo IBGE, a maioria dos homens alegava questões relativas ao chamado desalento. Esse tipo de situação ocorre quando a pessoa para de procurar emprego por falta de oportunidade ou por conta da baixa qualificação. Já mulheres alegam questões relacionadas ao lar ou à família.

Entre as mulheres nessa faixa etária, 34,6% disseram não trabalhar ou estudar porque eram responsáveis por cuidar do lar ou de seus moradores. Outro terço (32,1%) alegou que não havia emprego na localidade. O restante está distribuído em alegações como doenças ou gravidez, não conseguia ocupação adequada, aguardava a resposta de uma entrevista, era muito jovem ou muito idoso para determinada vaga, não possuir experiência profissional ou outros motivos.



Apesar de não trabalhar, nove entre dez mulheres nessa faixa etária realizam alguma tarefa doméstica, enquanto o percentual dos homens é de seis para cada dez.





