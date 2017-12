Em banho de sol, José Melo e ex-secretários se encontram pela 1ª vez na prisão

José Melo, ex-governador cassado do Amazonas, foi preso na última quinta (21) e está no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM II), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus – Boa Vista), teve um primeiro encontro com ex-secretários da sua gestão, nesta sexta-feira (22), presos na mesma unidade desde a última semana.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o ex-secretário de Saúde do Amazonas Wilson Alecrim (em prisão preventiva), o ex-secretário de Administração Evandro Melo (também em prisão preventiva); Aroldo Pinheiro, ex-subcomandante da Polícia Militar (em prisão preventiva), e Raul Zaidan, ex-chefe da Casa Civil (em prisão temporária) junto com o ex-governador, tomaram banho de sol juntos na manhã desta sexta em local separado dos presos comuns.

Ainda de acordo com a secretaria, onde os ex-secretários e o ex-governador se encontram é uma ala em que é distante dos outros pavilhões do CDPM II.

O ex-governador cassado é acusado de integrar uma quadrilha que promoveu desvios milionários na saúde e foi preso pela Polícia Federal no Amazonas, na Operação Estado de Emergência, terceira fase da Maus Caminhos, deflagrada na quinta (21).



O CDPM II começou a ser construído durante a gestão de Melo e foi inaugurado este ano, quando ele já havia sido cassado. Apesar de estar em cela comum, Melo está separado dos demais presos, confirma a Seap.

O banho de sol é um direito que a Lei de Execuções Penais confere, assim como a visita íntima ou indultos.

Alimentação



De acordo com uma fonte da polícia que atua dentro do presídio e falou ao EM TEMPO, no café da manhã o político comeu pão com manteiga no café da manhã e uma marmita com arroz, feijão, carne e macarrão no almoço, o mesmo que presos comuns. Ainda segundo a fonte, o cardápio será repetido durante o jantar e o ex-governador só deve receber visita a partir deste sábado (23).

A Seap confirma que José Melo já existe cadastro para visitá-lo no presídio, mas não informou os nomes dos visitantes.



Motim UPP

Ainda nesta sexta (22), a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) não confirmou que tenha ocorrido qualquer alteração na unidade, porém, informou que presos estão sendo transferidos, mesmo com informações de diferentes fontes de princípio de motim dentro da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), .

De acordo com fontes do EM TEMPO, a confusão teria ocorrido dentro da cela onde está Luciano da Silva Barbosa, filho do líder da Família do Norte (FDN), José Roberto Fernandes Barbosa, o "Zé Roberto", e os policiais tiveram que conter os ânimos. Há ainda a informação de que alguns detentos teriam pulado o muro, fazendo com que diversas viaturas da Rocam fossem acionadas para entrar na unidade.



Edição: Lívia Nadjanara

