Arsam divulga movimentação do Natal e preparos para o Réveillon

No período de 22 a 25 de dezembro, a Operação Natal da Agência Reguladora de Serviços Públicos (Arsam) realizou blitze na rodoviária Engenheiro Huascar Angelim, ponte Jornalista Phelippe Daou (antiga Rio Negro), barreira da AM-010/BR-174 e avenida das Flores e registrou a saída de 15 mil passageiros, além de 2 mil veículos. Segundo o órgão, 50% dos passageiros partiram da rodoviária, utilizando ônibus intermunicipais de linhas regulares e, os outros 50%, registrados nas demais saídas de Manaus, contaram com os veículos que praticam o afretamento.

Na rodoviária, por conta do Natal, um total de 46 ônibus extras foram disponibilizados para atender a demanda. Nesse período, os destinos mais procurados foram Manacapuru (com o maior número de passageiros), Itacoatiara, Itapiranga, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva. As principais ocorrências relatadas pela Arsam foram atrasos nos horários de saída, cinto de segurança com defeito, falta de higiene de alguns veículos, lotação excedente e pneus em mau estado de conservação.

A operação de final de ano iniciou no dia 1º de dezembro, durante o 21º Festival de Ciranda de Manacapuru, e se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2018, com o objetivo de combater a clandestinidade e as irregularidades dos transportes intermunicipais de cargas e passageiros.



Réveillon

Para a semana que antecede a virada de ano, a movimentação maior nas principais saídas de Manaus deverá ser na sexta (29). A demanda pelo transporte regular de ônibus deve diminuir, porém existe a previsão de aumenta pela procura do serviço de afretamento.

Atendimento

Denúncias ou reclamações poderão ser encaminhadas diretamente aos fiscais ou registradas pessoalmente na Ouvidoria da Arsam, localizada do PAC São José do UAI Shopping, da Galeria dos Remédios ou do Shopping Sumaúma. A agência também disponibiliza os contatos 0800 280 8585, 3234-8397, 98423-0981 (WhatsApp) para envio de demandas.

