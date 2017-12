Vídeo: após cadastro em loja, cliente é perseguida por funcionário

Você já recebeu algum tipo de assédio de um funcionário quando foi atendido em caixa de alguma loja? Recebeu cantadas ou olhares estranhos enquanto falava com um funcionário?

Ir às compras no final do ano é uma necessidade para a maioria das pessoas, embora, algumas vezes, isso possa virar um trauma difícil de se esquecer.

O medo dos assédios, principalmente por parte das mulheres, pode vir das fontes mais inesperadas. Esta semana, o Em Tempo ouviu uma estudante de 21 anos, que preferiu ter o nome não identificado, sobre a denúncia de uma perseguição vinda de um funcionário da loja de departamentos. Ela conta que o assédio aconteceu enquanto fazia o pagamento de uma conta.

Ajuda estranha

“Fui a uma loja em um shopping de Manaus para resolver um problema de pagamento em minha conta. Quando cheguei ao local, pedi informações a um homem no balcão que pediu meu número e documentos pessoais. Achei que era procedimento da loja. Quando saí, ele mandou a primeira mensagem”, relata a vítima.

Segundo a estudante, o funcionário se ofereceu para resolver futuros problemas com a conta, a princípio. “No início pensei que fosse uma ajuda extra, mas foi totalmente diferente. Ele começou a perguntar onde eu morava e se podia me ver. Eu disse que nem sabia o nome dele!”.

Sem limites

Após insistir em mandar diversas mensagens, a estudante conta o momento que começou a ficar com medo. “O rapaz começou a elogiar meu corpo, disse que minha boca era bonita e perguntou se eu beijava bem. Falei que não estava interessada e que não me sentia bem com aquela perseguição, porém ele parecia não se importar", contou.

A vítima chegou a bloquear o número do celular do homem no WhatsApp. Ainda assim, o atendente continuou enviando textos por SMS, além de questionar o motivo do bloqueio. “Ele disse ser todo grande e perguntou se eu gostava. Não sabia mais o que fazer com o assédio".

Procon

Indagado sobre o ocorrido, o Programa de Proteção ao Consumidor do Amazonas (Procon) disse que não pode agir nestes casos, pois o crime não envolve diretamente a loja.

“Ainda que o funcionário da empresa roube dados pessoais dos clientes para ter privilégios, isso não está diretamente ligado à loja. Apesar de ser um crime, a relação de consumo é com a empresa e não com o funcionário em si. Não podemos ser acionados”, informou o porta-voz jurídico do órgão, Maurílio Brasil.

Maurílio Brasil explica ainda que, para receber a devida assistência, a estudante pode acionar a gerência e reportar o caso. “Provavelmente, a loja não sabe desta atitude do servidor. Ela pode receber o auxílio necessário denunciando aos superiores do funcionário, que devem encaminhá-la à Delegacia do Consumidor”, conclui.

Delegacia da Mulher

A titular da Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM), Débora Mafra, disse que não considera o caso como um assédio, mas sim como atentado ao pudor e injúria.

“Ainda assim, não podemos apurar o caso. Nós apenas prestamos assistência quando a vítima mora ou tenha alguma relação com o agressor. Como ela não conhecia o homem, o caso deve ir à delegacia mais perto da residência da estudante para denunciar o crime”, falou.

Sem respostas

A reportagem tentou contato com o titular da Delegacia do Consumidor (Decon), porém não obteve retorno.

Para evitar possíveis constrangimentos, a estudante disse que preferiu não denunciar o funcionária da loja ao DIP. “Se ele pegou os meus documentos enquanto estava trabalhando, o que o impede de conseguir o endereço de onde moro? Ele tem amigos na loja que podem fazer isto. Pode descobrir que eu o denunciei e vir atrás de mim”.



