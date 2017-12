PM encontra celulares, maconha e outros itens em prisão de Tabatinga

A tropa do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou uma revista na Unidade Prisional do município de Tabatinga (a 1110 km de Manaus), na manhã desta quinta (28) e encontrou diversos objetos nas celas. A revista atendeu um pedido da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) para prevenir fugas, em busca de armas, bebidas alcoólicas, bem como frustrar possíveis rebeliões no período do final de ano.

Entre os objetos encontrados em posse detentos estavam 4 aparelhos celulares, 1 bateria de celular, 10 Carregadores de celular, 17 armas brancas, 10 papelotes de maconha, 51 carteiras de cigarro, 1 arma de brinquedo, 3 fones de ouvido, 34 porretes de madeira, 15 cadernos de anotações de contabilidades, 1 carimbo escrito Unidade Prisional de Tabatinga, várias cordas supostamente para confecção de 'teresas' para possíveis fugas, além de vários espetos de churrasco.

O 8º BPM informa que o material apreendido foi apresentado à Policia Civil para procedimentos.

Edição: Lívia Nadjanara

