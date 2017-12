Mulher esfaqueia vizinha no pescoço e é amarrada por populares

Após tentar matar a facadas a vizinha Maria Rosângela Santos de Melo, de 45 anos, a dona de casa Michelly da Silva Souza, de 27 anos, foi amarrada por populares no esteio de uma casa de madeira no bairro Cidade Nova, no Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba (a 27 km de Manaus).

O caso aconteceu na manhã deste sábado (30). De acordo com a polícia, Michelly golpeou o pescoço da vítima e queixo.



Maria Rosângela foi conduzida por familiares para o pronto-socorro Juventina Dias, em Manaus, e foi liberada após os cuidados médicos.

A motivação do crime ainda é desconhecida para a polícia. "Ao chegarmos no local, desamarramos a suspeita do crime e recolhemos a faca usada no crime que ainda estava no local," disse uma fonte policial.

O caso foi registrado no 31° Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Iranduba.





