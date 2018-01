Chacina na Compensa segue sem colaboração dos familiares, diz polícia

Polícia diz que moradores não colaboram em investigação da chacina | Foto: Divulgação

A chacina que ocorreu no bairro da Compensa, durante um jogo de futebol permanece sem solução. Muitos ainda se perguntam como andam as investigações do tiroteio que deixou seis mortos e nove feridos. O EM TEMPO conversou com o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs), Juan Valério, para saber o que já foi apurado sobre o caso.



Apesar dos avanços, o titular da especializada diz que a maior dificuldade enfrentada durante o processo se deve à falta de apoio de familiares das vítimas e moradores do local. Segundo Valério, a comunidade está amedrontada com a possibilidade de haver alguma retaliação contra os que ajudarem no trabalho da polícia.

“Apesar da grande comoção e das especulações que moradores apresentam nas redes sociais, eles não cooperam com o trabalho da polícia. Sempre que tentamos fazer alguma pergunta eles se recusam a falar devido ao medo que sentem”, comenta.

Segundo o delegado titular, a investigação está sendo feita em parceria com outros órgãos policiais, inclusive a Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai). Por isso, grande parte dos fatos relacionados, que já foram apurados, estão sendo mantidos em sigilo. “Não queremos correr o risco de prejudicar o processo de investigação divulgando notícias sigilosas”, disse o delegado.

A prisão do mandante da chacina, Buiu, foi um importante passo para investigação | Foto: Divulgação

A prisão do principal suspeito de participar da chacina, o "Buiu", como é conhecido Andrei de Souza Guabiraba, de 36 anos, foi muito importante para o andamento das investigações. Segundo informações da polícia, ‘Buiu’ ordenou o atentado após saber que traficantes da Família do Norte (FDN) queriam matá-lo, mas acabaram executando por engano outro homem, que possuía o mesmo apelido.



Relembre o caso

Homens fortemente armados e encapuzados dispararam mais de 100 tiros na direção de um campo de futebol no bairro Compensa, Zona Oeste, onde ocorria um treino entre os times Compensão e T5 Jamaica, na noite da terça-feira, 12 de dezembro de 2017. Testemunhas informaram que o grupo chegou ao local encapuzado e começou a atirar em todas as direções. Comerciantes rapidamente fecharam as portas e o clima de medo tomou conta da comunidade, reduto da facção Família do Norte (FDN), que se originou no bairro.

Um dos carros, uma picape S10 foi encontrada nas proximidades do conjunto Cophasa | Foto: EMTEMPO

Testemunhas informaram que os suspeitos estavam em três veículos, uma picape modelo S10, encontrada abandonada; um gol, de cor preta, e em uma picape Hilux. "Os criminosos estacionaram em uma rua sem saída, pularam muros de casas nas proximidades do campo e atiraram aleatoriamente nos jogadores e em pessoas que estavam assistindo o treino", informou um morador.



