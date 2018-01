Confira lista de nomeados do concurso SSP

Governador Amazonino Mendes nomeou 115 candidatos para suprir a necessidade da SSP. | Foto: Clóvis Miranda / Secom

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) convoca 115 candidatos aprovados no Concurso Publico de 2015, sendo 106 para o cargo de Assistente Operacional e nove para Técnico de Nível Superior. Os convocados devem apresentar, entre os dias 10 e 19 de janeiro, os exames admissionais na Junta Médica Pericial da SSP, situada na Delegacia Geral da Polícia Civil, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, Dom Pedro.

O certame preencheu vagas para cargos efetivos de Técnico de Nível Superior e Assistente Operacional. Os candidatos habilitados deverão comparecer à Junta Médica para entregar os seguintes exames: Hemograma; ABO-RH, Glicemia de jejum; V.D.R.L., Hepatite B e C (Anti HBS e Anti HBC), BHCG (se mulher), Urina ESA, EPF, Radiograma do tórax em PA e Perfil; Exame oftalmológico com laudo (acuidade visual), Audiométrico, Psiquiátrico e Eletrocardiograma com laudo (acima dos 35 anos).

Entrega de documentos



Sem os exames médicos o candidato estará impedido de tomar posse do cargo. O recebimento dos documentos para a posse acontece no período de 10 a 30 de janeiro de 2017, das 8h às 14h, na Gerência de Recursos Humanos da SSP-AM, na avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, no Shopping Via Norte, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. (Veja lista de documentos aqui).

