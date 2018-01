Passageiro é baleado durante assalto a ônibus na zona Norte

Maicon Pereira de Brito, de 30 anos, foi baleado durante um assalto ao ônibus da linha 310, que trafegava na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus, na tarde desta quinta-feira (4).

De acordo com informações da Polícia Militar, o motorista do ônibus informou que dois homens subiram no coletivo e anunciaram o assalto. Durante a ação, o passageiro reagiu ao assalto e acabou sendo alvejado com um tiro no peito. Depois disso, a dupla fugiu.

Ainda segundo o motorista, um dos suspeitos é branco e tem uma tatuagem de flores em um dos braços. Já o outro é moreno e estava de camisa azul com listras. Ele vestia ainda uma calça Jeans.

Policiais da 18ª Companhia Interativa Comunitária e Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães) fizeram o cerco próximo ao local do assalto. Porém, a dupla conseguiu fugir ao entrar em uma região de mata, localizada próximo do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), no loteamento Piorini, bairro Terra Nova.

A vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi conduzida até o Hospital e Pronto Socorro da Zona Norte Delphina Aziz. Os médicos que realizaram os primeiros socorros de Maicon informaram que o estado de saúde dele é grave e a bala transpassou o peito e ficou alojada na coluna.

A reportagem entrou em contato com assessoria de comunicação da empresa Eucatur, porém, o assessor informou que está no aguardo do registro do Boletim de Ocorrência sobre o caso para poder emitir uma nota oficial.

