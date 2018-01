Exército apreende 1,2 tonelada de skunk na calha do Rio Juruá

O exército Brasileiro aprendeu 1.200 Kg de skunk, na noite de sexta (5), em uma embarcação na calha do Rio Japurá, região de fronteira do Brasil com a Colômbia. Durante a ação, houve troca de tiros e dois militares ficaram feridos. Ninguém foi preso.

Participaram da ação o Comando de Fronteira Solimões / 8° Batalhão de Infantaria de Selva e o 3° Pelotão Especial de Fronteira - Vila Bittencourt. A apreensão ocorreu por volta das 22h. O exército estava realizando fiscalizações pela região de fronteira, quando percebeu a presença de uma embarcação e realizou a investida.

Na abordagem ao barco, os suspeitos efetuaram tiros na direção dos militares, que revidaram. Durante a troca de tiros, dois militares foram baleados. Eles foram levados para o hospital de Tabatinga (a 1100 Km de Manaus) e, segundo exército, não correm risco de morte.

Os suspeitos fugiram e abandonaram a embarcação. No barco, foi encontrado 1.200 kg de drogas. O Comando Militar da Amazônia informou que está sendo aberto um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias dos fatos.

Em coletiva, na manhã deste sábado (6), o General de Brigada Edson Skora Rosty, Chefe do Estado - Maior do Comando Militar da Amazônia (CMA), deu os detalhes de como foi realizada a ação que resultou na apreensão de 1,2 Kg de droga.

“O exército tem várias operações em andamento na região de fronteira. O pelotão especial tem a atribuição de fazer o acompanhamento dessas embarcações que cruzam a região de fronteira. Temos uma determinação que obriga as embarcações pararem no pelotão para uma fiscalização de rotina. Toda vez que uma embarcação não para, nós temos que fazer a interceptação. Nesse caso específico, na hora da interceptação, houve uma troca de tiros e dois militares foram atingidos. Um deles já vai receber alta hoje”, contou o general.

O general Rosty comentou também sobre a apreensão de 750 Kg de maconha também feita pelo exército no dia 1º de janeiro, no Rio Juruá. Dois homens foram presos. As duas apreensões realizadas neste pelo Exército causaram, segundo o general, um prejuízo de 18 milhões ao crime organizado.

“Estamos usando equipamentos modernos, que ajudam a vigilância e a identificação das embarcações que se aproximam. Somente essas duas apreensões causaram um prejuízo de 18 milhões ao crime organizado”, finalizou.

O Comando Militar da Amazônia tem 24 pelotões que fiscaliza 10 mil quilômetros de fronteira.

Edição: Lívia Nadjanara

