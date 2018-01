Secretária Adjunta de Educação do AM morre em acidente no Nordeste

Um grave acidente na tarde deste sábado (6), em uma rodovia federal, no Nordeste brasileiro, teve como vítima fatal a Secretária Adjunta de Educação do Amazonas, Maria Carneiro de Souza, de 60 anos.

Leia mais: Depca investiga denúncia de maus-tratos em morte de recém-nascido



Maria viajava de férias com a família quando colidiu com outro carro na BR 304, sentido Mossóro/Natal, no Oeste do Rio Grande do Norte. Ainda de acordo com informações, mais três pessoas ficaram feridas, uma delas é uma criança, que foi socorrida em estado grave e levada para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

A professora Maria Carneiro de Souza era Secretária Executiva Adjunta da Capital e por anos atuou como Coordenadora Distrital da CDE 05.

Leia também:

Exército apreende 1,2 tonelada de skunk na calha do rio Juruá

Nacional está em fase de ajustes, diz novo técnico

Atendimento ruim e preconceito afastam compradores