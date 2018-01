Operação da SSP fecha banda de carnaval e recaptura foragido

Manaus - Na primeira noite da temporada 2018 do Carnaval em Manaus, iniciado na noite de sábado (6) com a chegada da Kamélia, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) recapturou um homem foragido em meio às festas, notificou 11 bares por irregularidades e encerrou a tradicional banda do DJ Evandro Júnior, realizada na Zona Norte, por gerar insegurança aos presentes da festa.



De acordo com o secretário da pasta de segurança pública, Bosco Saraiva, o ato foi de extrema irresponsabilidade e a organização do evento carnavalesco será intimada com possibilidade de responder criminalmente.

"Aqui houve um problema do tipo que não vamos aceitar que ocorra em Manaus. Chegamos numa rotina que será seguida durante o Carnaval e tivemos a desagradável visão de um descontrole total de um evento privado dentro do pátio do shopping, cujos organizadores estavam difíceis de serem encontrados e a segurança privada absolutamente desnorteada, colocando em risco a integridade física dos presentes", disse Bosco Saraiva.



Alegoria Proibida

A operação "Alegoria Proibida" contou com equipes da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, onde visitaram bares e casas noturnas da Zona Sul, nos bairros Centro e Educandos. na Zona Leste, nos bairros do Coroado e Jorge Teixeira e na Zona Norte, no Nova Cidade, comandadas por Saraiva.

A banda DJ Evandro Júnior foi fechada pelo excesso do número de pessoas permitido em uma festa do porte. | Foto: Clóvis Miranda / Secom

Na entrada do público no estacionamento do Shopping Via Norte, na Zona Norte, houve descontrole e empurra-empurra . A tropa do Comando de Policiamento Especializado da PM (CPE) foi ao local para controlar a situação.



Segundo o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Mauro de Lima Freire, o evento tinha o dobro do público previsto no projeto dos organizadores, deixando vulnerável a segurança dos brincantes. "Eles estavam sem a autorização adequada. O evento era para 4 mil e tem 10 mil pessoas. Além disso, não há equipes de brigada de emergência em número suficiente, o que põe em risco a vida das pessoas que vêm brincar", destacou.

Os estabelecimentos notificados pelo Corpo de Bombeiros têm até 15 dias para apresentação de documentos e regularização de pendências. No caso do bloco carnavalesco, os organizadores e o shopping serão multados por não terem controle na entrada e extrapolarem o limite de público.

Foragido

No bairro do Educandos, assim que o comboio policial parou, o foragido Hytallo Rangel de Oliveira Modesto, condenado por roubo e respondendo a um processo por tráfico, tentou fugir. Ele foi preso dentro de uma quadra de esportes. O infrator foi conduzido ao 1°DIP para os procedimentos legais.

O foragido da Justiça, acusado de roubo e tráfico de drogas, foi recapturado pela polícia. | Foto: Clóvis Miranda / Secom

No Beco das Oliveiras, no Novo Israel, Zona Norte, as equipes da Polícia Civil encontraram drogas durante incursões pela madrugada. O local estava sem luz, o que facilitou a fuga dos suspeitos que deixaram trouxinhas de cocaína, maconha e uma balança de precisão no meio da rua.

"Esse é um trabalho preventivo e ao mesmo tempo repressivo. Quando prevenimos, evitamos que algo aconteça de mau. A presença da polícia é para garantir que o cidadão possa se divertir de forma saudável", conclui o delegado-geral Mariolino Brito.

