Atendimento veterinário em domicílio traz conforto para donos e pets

Manaus - Cuidar dos pets exige tempo e dedicação dos donos. A rotina inclui banhos, visitas ao veterinários, além de total dedicação, é claro. A ida de um profissional até a casa do animal pode ajudar, até mesmo no bem estar dos bichinhos, já que eles ficam mais confortáveis em casa. Para resolver esse tipo de situação, uma empresa em Manaus oferece atendimento em domicílio.



A sócia-proprietária da Clínica ‘Vem Vet’, Andressa Adriely diz que a ideia de fundar a empresa, surgiu dois anos atrás. A veterinária disse que ouvia clientes falando da dificuldade em levar os animais de estimação até às clínicas. Decidiu então por iniciar o serviço inovador. “No início eu ia de moto até a casa dos clientes, mas com o crescimento da demanda, tivemos que alugar uma van”, comenta a veterinária.

Bulldog Inglês 'Gordinho Vatel’ | Foto: Marcely Gomes

Atualmente, a clínica possui dois mil clientes e realiza cerca de nove atendimentos por dia. Dentre os serviços oferecidos, o principal é check up, além de vacinação, diagnósticos e exames de pele. Andressa alerta que o cuidado constante evita que doenças mais graves apareçam nos animais. “Tenho pacientes que nunca precisaram fazer procedimento de emergência, pois estão sempre bem cuidados e com as vacinas em dia”, conta.

Para o juiz Jaime Loureiro, dono do Bulldog Inglês ‘Gordinho Vatel’, o serviço traz mais comodidade e segurança. Loureiro relembra que, desde os primeiros meses de vida do pet, já contava com a ajuda da ‘Vem Vet’. “Desde a primeira vez que eu chamei a Andressa, senti confiança no trabalho dela. Vir até minha casa é uma comodidade que ajuda muito no dia a dia”, fala.

A presença da veterinária é tão importante na vida do bulldog que, quando decidiu casar o ‘filho’, Jaime escolheu Andressa para realizar os exames pré-nupciais em Gordinho e sua noiva, a bulldog ‘Bella’. “Ela veio até aqui em casa e fez a consulta nos dois, para garantir que estivesse tudo pronto para a cerimônia”, relembra o dono de Gordinho.

Bulldog Inglês ‘Gordinho Vatel’, | Foto: Marcely Gomes

Hospedagem



Além dos diagnósticos e exames, a ‘Vem Vet’ também disponibiliza um hotel para cachorros. Quem quiser utilizar o serviço de hospedagem pode escolher entre a opção convencional e a interna. Na opção convencional, os animais ficam livres para andar pelo terreno durante todo o dia e, na hora de dormir, são levados para baias individuais.



A outra opção é a hospedagem interna. Nesse tipo, os animais convivem dentro da casa da veterinária e dormem no local, junto com outros cachorros. Andressa explica que esse tipo de alojamento é ideal para animais de porte pequeno, normalmente criados dentro de casa com os donos. “Nós criamos a hospedagem em casa após perceber que alguns cachorros choravam muito na hora de dormir, pois era um ambiente diferente do que eles estavam acostumados”, relata.



Segundo a empresária Paloma Benoliel, de 27 anos, dona de dois cãezinhos da raça shitzu, a melhor escolha para deixar seus cachorros quando precisa viajar é no serviço de hospedagem da ‘Vem Vet’. “Eles ficam tão felizes por ter vários outros cachorrinhos para brincar e eu fico segura em deixá-los com uma pessoa de confiança, uma profissional que cuidará caso algo aconteça com algum deles”, diz.

A sócia-proprietária da Clínica ‘Vem Vet’, Andressa Adriely e o juiz Jaime Loureiro, dono do Bulldog Inglês ‘Gordinho Vatel’ | Foto: Marcely Gomes

