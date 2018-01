Desempregado? Sine Oferece vaga de emprego e estágio nesta segunda

Manaus- Estão sendo ofertadas 10 vagas de emprego e estágio em diversas áreas de atuação. Os candidatos devem comparecer aos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine) localizados na Ouvidoria Municipal/Procon, Av. André Araújo, bairro Aleixo, zona Centro- Sul de Manaus e no Shopping Phelippe Daou, Avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus nesta segunda-feira (8) a partir das 8h

Os candidatos devem levar os seguintes documentos: RG,CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência, certificado de reservista (para homens). O posto do Sine Manaus da Ouvidoria Municipal fica na rua Afonso Pena, nº 38 - Praça 14, ao lado do SAMU, e o Posto T4 fica no Shopping Phellipe Daou, na Av. Camapuã, 2985, Cidade Nova, em frente ao Terminal 4.

Confira as vagas e os requisitos:

Posto Ouvidoria:

Vaga: Motorista Categoria D

-Ensino Médio Completo;

-Experiência em CTPS

Vaga: analista de marketing

-Ensino Superior Completo ou cursando Marketing, Propaganda ou Publicidade

-Experiência de 06 meses na função;

-Ter experiência com desenvolvimento de estratégias, visando o atendimento de necessidades de promoção e divulgação de produtos, serviços e imagens da empresa.





Vaga: Engenheiro industrial

-Ensino Superior Completo em Engenharia, desejável Engenharia Industrial;

-Experiência em CTPS

-Treinamentos/Conhecimentos Específicos Obrigatórios: Técnicas para soluções de problemas, Leitura de Instrumentos de Mediação, Conhecimentos de microinformática;

-Treinamento/Conhecimentos Específicos Desejáveis: Projetos de Métodos e Medidas de Trabalho, Conhecimento de “Lean Manufacturing”, Eficiência Fabril (OEE, OAE, TEEP), Identificação e avaliação de riscos e acidentes de trabalho





Vaga: Técnico em Processo

-Ensino Médio Completo ou curso Técnico;

-Experiência em CTPS

-Treinamentos/Conhecimentos Específicos Obrigatórios: conhecimentos de microinformática, Leitura e Interpretação de Desenho Técnico, conhecimento em Instrumentos de Medição;

-Treinamento/Conhecimentos Específicos Desejáveis: FMEA, POKAYOKE, Tempos e Métodos, Técnicas para Soluções de Problemas, Conhecimento de “Lean Manufacturing”, PPAP, APQP





Vaga: Mecânico de automóveis



-Ensino Técnico ou cursando superior em Mecânica ou áreas afins;

-Ter experiência na CTPS;

-Possuir CNH categoria B ou D;

-Ter conhecimento em elétrica;





Vaga: açougueiro

-Escolaridade não exigida;

-Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Posto Shopping Phelippe Daou





Vaga: Técnico em segurança

- Escolaridade: Ensino Médio Completo

- Experiência em CTPS e ter trabalhado em áreas remotas;

Vaga: Eletricista de instalações de veiculos automotores



Escolaridade: Fundamental completo

6 meses de experiência em CTPS

Requisitos obrigatórios: efetuar trabalhos de reparos e montagem de partida e alternadores; reparar as instalações elétricas dos veículos, efetuar manutenção de bateria, painéis, lâmpadas e lanternas dos veículos.





Vaga: Mecânico em automóvel

Ensino Técnico ou Superior cursando mecânica ou áreas afins

6 meses de experiência em carteira de trabalho.

Possuir CNH B ou D

Conhecimento em elétrica automotiva, manutenção preventiva e corretiva, disponibilidade de horário.





Vaga: Estágio mecânico de manutenção de automóveis

Escolaridade:Ensino médio completo ou superior cursando áreas afins em Mecânica de automóveis, elétrica de autos e Metrologia.

Requisitos obrigatórios: Informática básica.

Diferencial: CNH B

