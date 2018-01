Mirtes Sales é nomeada secretária de direitos humanos e cidadania

Manaus - A apresentadora Mirtes Sales (PP) foi nomeada para administração da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) pelo governador Amazonino Mendes nesta segunda (8) de acordo com a publicação do Diário Oficial Estado do Amazonas.

Leia também: Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp

Mirtes havia sido nomeada no dia 22 de maio de 2017 para Casa Civil para assumir o cargo de assessora e, em julho do mesmo ano, foi remanejada para outro cargo, também de assessora.

A ex-vereadora, de 45 anos, atualmente é apresentadora do programa "Por você" na Rede TV.

A nomeação foi publicada na segunda (8) no Diário Oficial do Estado. | Foto: Divulgação

Edição: Lívia Nadjanara

Leia mais: