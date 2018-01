Polícia encontra estacionamento de carros roubados em Manaus

| Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Quatro veículos foram recuperados na madrugada desta quarta-feira (10), em um terreno baldio, localizado na Avenida José Cruz, conjunto Viver Melhor, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus .



De acordo com a Polícia, por volta das 1h, policiais militares da 26ª Cicom, receberam denúncia de que haveria um veículo Pálio, de cor cinza e placa AIX-4340, abandonado no local. Ao chegarem ao conjunto, constataram a veracidade das informações.

| Foto: Daniel Landazuri

Segundo o tenente Vitor Moraes, o terreno é utilizado por rodoviários de uma empresa do transporte coletivo como estacionamento. No local outros três carros roubados foram encontrados e eram utilizados em um esquema criminoso .



"Constatamos quatro carros roubados no local da denúncia. Segundo a testemunha, os criminosos usavam os carros para cometer roubos na cidade. Após os crimes, trocavam os veículos com frequência no local", disse o tenente.

No total foram encontrados dois carros modelo Pálio, de cor cinza, além de dois modelo Corsa, um vermelho e um de cor verde, todos com restrição de roubo.

"Após consulta nos sistemas de segurança, conseguimos localizar três proprietários dos veículos e devolvemos os carros a eles. O outro foi levado para a delegacia. Até o momento não conseguimos localizar nenhum dos criminosos, mas estamos monitorando a área", informou Moraes.



O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).





