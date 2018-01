UniNorte oferece 400 bolsas de estudos em Manaus

Todos os 50 cursos da UniNorte, inclusive Direito, Odontologia e Medicina Veterinária, estão com oferta de bolsas. | Foto: Divulgação

Manaus- A UniNorte, centro universitário integrante da rede internacional de universidades Laureate, está oferecendo 400 bolsas de estudos, entre integrais e parciais, no vestibular que realiza neste sábado (13). Todos os 50 cursos da UniNorte, inclusive Direito, Odontologia e Medicina Veterinária, estão com oferta de bolsas.

As inscrições para o vestibular da UniNorte são gratuitas e devem ser feitas no www.uninorte.com.br/ vestibular/. Ao final da inscrição, os candidatos são informados do local de prova. O vestibular da UniNorte inicia às 14h.

De acordo com a assessoria, as bolsas disponibilizadas pela instituição são destinadas aos melhores colocados no vestibular. Os detalhes sobre o sistema de oferta de bolsas podem ser obtidos pelo telefone 4020-4892.





Startup Day

Antes do vestibular, os candidatos podem participar do “Startup Day”, evento em que a UniNorte apresenta as principais novidades na área de empreendedorismo e tecnologia. O evento é promovido através do setor Incubadora UniNorte Empreende.

Durante o “Startup Day”, a equipe do setor UniNorte Carreiras também estará presente,recebendo os currículos dos candidatos que estejam em busca de oportunidades no mercado de trabalho. O “Startup Day” será a partir das 11h, na unidade 11, localizada na rua Igarapé de Manaus, 211, Centro.

Os participantes do evento vão ter ainda a oportunidade de conhecer o funcionamento e as empresas que fazem parte da Incubadora UniNorte Empreende. E poderão, também, levar materiais recicláveis, para serem trocados no stand da Incubadora, por bônus que poderão ser utilizados em alguns estabelecimentos comerciais. A lista de materiais recicláveis que poderão ser aceitos estão disponíveis no site.

Com o “Startup Day”, o centro universitário quer mostrar aos participantes a importância do empreendedorismo e da tecnologia como ferramentas essenciais para o desenvolvimento de novas ideias.

No evento, público poderá assistir a palestras rápidas sobre temas como “Ecossistema Empreendedor”, “Design para pequenos negócios” e “Escolher uma profissão, e agora?”. A entrada é gratuita.





