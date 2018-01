Em Iranduba, Susam oferece mais de 22 serviços de saúde neste sábado

A programação da Susam inclui ainda a promoção e prevenção a doenças endêmicas, serviços de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis | Foto: Divulgação

Iranduba - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) oferecerá, neste sábado (13) mais de 22 serviços de saúde para a população de Iranduba (29 quilômetros de Manaus). A ação será durante a terceira edição do programa “Todos pelo Amazonas”, realizado pelo Governo do Amazonas, e ocorrerá das 8h às 16h, no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Maria Izabel Desterro e Silva.



De acordo com o secretário estadual de Saúde, Francisco Deodato, serão ofertados serviços de imunização, saúde bucal, acompanhamento da hipertensão e diabetes, além de 100 consultas oftalmológicas. As vagas, neste caso, são para pessoas que já possuíam encaminhamento agendado pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

A programação da Susam inclui ainda a promoção e prevenção a doenças endêmicas, serviços de prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/Aids), Sífilis e hepatites virais. Há também serviços de prevenção ao câncer.



Para o público feminino, serão realizadas palestras e rodas de conversas voltadas para a orientação sobre pré-natal e prevenção de doenças. Também haverá palestras para orientar sobre prevenção de violências, acidentes de trabalho e riscos com a exposição a agrotóxicos. Serão desenvolvidas atividades de orientação quanto à saúde do homem e os idosos receberão a caderneta para acompanhamento médico.



Todos Pelo Amazonas

O programa segue determinação do governador Amazonino Mendes de integrar e aproximar cada vez mais os serviços do governo da população. Nas duas primeiras edições, mais de 40 mil pessoas foram atendidas em diversas áreas e mais de 53 mil atendimentos feitos, desde a expedição de documentos às ações de esporte, lazer e saúde, nas zonas norte e leste da capital.

Emissão de documentos

Além dos serviços de saúde, o evento terá emissão de 1ª e 2ª vias de Carteira de Identidade, de CPF e de Carteira de Trabalho; atendimento psicossocial à mulher vítima de violência; atendimento jurídico; emissão da Carteira Nacional de Artesão; serviços de embelezamento; exposição de artesanato; palestras, oficinas e atividades profissionalizantes; serviços de atendimento ao consumidor; atividades de educação no trânsito para crianças, culturais, esportivas e de lazer, aulas de Zumba, entre outras.



