Pais denunciam perda de tempo na matrícula para creche no São José

Manaus - O auxiliar de serviços gerais José Aurélio, de 30 anos, matriculou a filha de 4 anos na última semana por meio do site Matrículas 2018 na Creche Municipal Maria Aparecida Dantas, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus. Após seguir todos os procedimentos indicados, levou a confirmação e os documentos no local, porém, ao chegar na creche, uma surpresa: a escola estava em fechada para reforma.

"Muito desagradável a gente fazer tudo direito, conforme manda lá no site e chegar na creche e não há expediente e nem matrícula porque a escola está em reforma. Perdi um dia de trabalho por isso e não há nenhum aviso sobre a situação no local", conta o pai.

Assim como José Aurélio, outros 20 pais tiraram um dia para ir na mesma creche e encontraram a mesma situação na instituição de ensino para alfabetização. Segundo a dona de casa Maria Joana Aparecida, de 30 anos, não há placas com avisos ou informativos de quando a reforma irá acabar e nada no site da matrícula explicando a situação.

"No mesmo dia, tinha mais de 20 pais com os documentos e a confirmação da matrícula, mas saímos de lá sem resposta nenhuma. Não havia ninguém para nos orientar, nem lá e nem no site", explica a dona de casa.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informa que, os pais ou responsáveis que estiverem com as cartas de designação para confirmação de matrícula para 1º e 2º período da Educação Infantil para a Creche Maria Aparecida Dantas - o mesmo denunciado pelos pais - , devem se dirigir até a sede da Divisão Distrital Zonal (DDZ) Leste 1, que fica na mesma rua, onde receberão as orientações sobre o procedimento de matrícula.

