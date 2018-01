Defesa Civil registra três ocorrências após chuva nesta quinta

Até às 13h desta quinta-feira (18), a Central de Emergência 199 da Defesa Civil de Manaus recebeu três chamados em virtude da chuva, nesta manhã, na capital amazonense.

As ocorrências foram: um risco de deslizar barranco, na Comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, zona Norte da cidade, um desabamento de muro de residência, no Conjunto Alfredo Nascimento, e uma ocorrência de rompimento de bueiro, no bairro Novo Aleixo.

Leia também: Área destinada à construção de Cmei é reintegrada pela segunda vez



O Departamento de Operação do órgão informou que as equipes técnicas já estão no atendimento das ocorrências e a central de emergência 199 em pronto atendimento 24h.

Monitoramento

O monitoramento nas áreas de riscos da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil, e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários que ajudam o órgão a monitorar esses locais. Outro reforço é o monitoramento por pluviômetros instalados na capital.

Leia mais:

52% dos motoristas desistiram de compras por não ter onde estacionar

PF descobre esquema bilionário de exploração ilícita de madeira no AM

Blocos e bandas de rua assinam portaria de segurança do Carnaval 2018