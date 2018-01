PDT muda de comando novamente em Parintins

Parintins – Uma semana após a executiva regional do Partido Democrático Brasileiro (PDT) ter anunciado o ex-candidato a vereador Breno Briglia como presidente do diretório municipal, a legenda muda novamente de comando. Desta vez o convidado pelo diretório regional é o empresário Babá Tupinambá, atual presidente do boi-bumbá Caprichoso.

Por telefone, Tupinambá revela ao EM TEMPO que a primeira sondagem neste sentido foi feito ainda durante a campanha para o governo do Estado, no ano passado. “Algumas lideranças do PDT me convidaram para me filiar ao PDT e eu respondi que aceitaria desde que fosse para dirigir o partido em Parintins e fazê-lo crescer. Ontem o convite foi reiterado e eu aceitei. Estou no aguardo do diretório”, afirma Babá Tupinambá.

Sobre a intenção em eleição de outubro de 2018, o empresário adianta que pensa participar do processo eleitoral, mas que ainda não se define como candidato ou cabo eleitoral. “O que eu posso dizer é que eu vou participar, do contrário não teria aceitado comandar o partido em Parintins”.

A indicação do odontólogo Breno Briglia para a executiva do PDT em Parintins, pela sua ligação com o ex-prefeito Alexandre Carbrás, provocou uma onda de descontentamentos por parte dos filiados no município. "O PDT tem história de resistência comigo em Parintins, com o ex-vice-prefeito Messias Cursino, com outros filiados e fundadores. De maneira alguma aceitaríamos imposição de qualquer nome, o partido é democrático”, disse o ex-vereador Juliano Santana.

