Bi Garcia apresenta denúncia contra antecessor ao MPE

Parintins – A Procuradoria Geral do Município de Parintins (a 369 km de Manaus) confirmou que vai ingressar com uma denúncia contra o ex-prefeito de Parintins, Alexandre da Carbrás, por não ter repassado valores correspondentes aos empréstimos consignados de funcionários da prefeitura a um banco no município, mesmo que os valores tenham sido descontados das pessoas.

Na denúncia, a PGM revela que, embora durante a gestão de Carbrás tenha efetuado os descontos dos salários dos servidores que efetuaram empréstimos no período entre novembro de 2014 e dezembro de 2016, a agência bancária não recebeu os valores e, atualmente, o total da dívida chega a R$ 996.313,46.

O secretário de Finanças de Parintins, professor João Neto, conta que em janeiro de 2017 o banco, por meio de sua diretoria jurídica, notificou a prefeitura sobre a pendência financeira e anunciou que iria cobrar judicialmente os funcionários. “Foi aí que o prefeito Frank Bi Garcia foi à São Paulo, conversou com a presidência da casa bancária e conseguiu negociar o pagamento da dívida”, detalha o secretário.

Segundo a procuradoria, a lei de Responsabilidade Fiscal determina que a atual gestão oficialize denuncia contra o ex-gestor por não ter repassado ao banco o dinheiro descontado dos servidores e nem informado qual foi a sua destinação.

Numa declaração à imprensa local, o ex-prefeito disse que vai aguardar ser notificado da denúncia que o prefeito irá fazer ao Ministério Público Estadual para apresentar a sua defesa. Ainda na declaração, Carbrás disparou contra Bi Garcia, denunciando que quando assumiu a prefeitura de Parintins, em janeiro de 2013, encontrou supostas irregularidades deixadas pelo antecessor.

