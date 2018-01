Homem morre após levar 8 facadas na frente de casa, em Manacapuru

Joel foi encontrado na própria casa, tentando se livrar das provas que o ligavam ao crime. | Foto: Divulgação

Manacapuru - Feliciano Lima de Figueiredo foi esfaqueado, pelo menos oito vezes, por um homem, identificado como Joel Soares de Oliveira, na noite de quinta-feira (18), enquanto estava na frente de casa, na Rua Coronel Madeira, uma das principais vias do município de Manacapuru (distante 69 km de Manaus). A vítima ainda chegou a ser levada ao Hospital Lázaro Reis, mas morreu no início da manhã desta sexta-feira (19).



A polícia não soube dizer o motivo que levou Joel a esfaquear a vítima. Após o crime, Joel conseguiu fugir do local e chegou até sua casa, em um bairro periférico no município.

A vítima estava em frente a casa em que mora, no momento em que foi esfaqueada. | Foto: Divulgação

A Força Tática da Polícia Militar conseguiu chegar até a casa do suspeito após um moto taxista reconhecer Joel e indicar o endereço onde ele morava. Ao chegar na casa, os policiais encontraram Joel tentando se lavar para retirar o sangue do corpo, ele havia jogado a arma do crime em uma região de mata na cidade.



Joel foi levado ao DIP local onde está preso e o Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a retirada do corpo de Feliciano.

