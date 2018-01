Criança em Manaus que levou tiro na cabeça está em estado grave

Manaus - A criança de cinco anos que levou um tiro na cabeça, na tarde da última quinta-feira (18), continua em estado grave na tarde desta sexta-feira (19). A informação foi divulgada pela direção do Hospital Pronto Socorro da Criança (HPSC) Zona Leste.

O incidente ocorreu na Comunidade da Sharp, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus



Em nota, a direção ressaltou que o paciente, de cinco anos de idade, deu entrada na unidade na tarde de quinta-feira (18). A criança tem o estado de saúde considerado grave e passou por um procedimento neurocirúrgico.

Ainda de acordo com o boletim, a operação foi realizada para a retirada de um projétil alojado na cabeça do menino. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), respirando com a ajuda de aparelhos.

Entenda o caso

Uma criança de cinco anos que esteva brincando em casa foi atingida com um tiro na cabeça, na tarde de quinta-feira (18), por volta das 13h, na Comunidade da Sharp, bairro Distrito Industrial, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações do tenente Marivaldo, da Força Tática, o disparo teria sido causado, acidentalmente, pelo suspeito Josimar Lima, de 27 anos, que é portador de Síndrome de Down e tio da criança. Ele foi preso pela polícia ainda na quinta. "O que nos foi informado é que ele estava manuseando a arma e acabou disparando sem querer, atingindo a criança", informou.

Ainda de acordo com a polícia, Josimar mora ao lado da casa onde a criança reside. O dono da arma, identificado como Jéferson Bruno, fugiu após o acidente, e até o momento não foi encontrado.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).





