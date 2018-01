Homicídios no interior levam SSP a mandar reforço policial

Manaus - As cidades de Parintins (a 369 km de Manaus) e Maraã (a 634 km da capital) vão receber reforço policial enviado pela a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), nesta segunda-feira (22). Em Parintins, o objetivo é investigar a morte do ex-presidente da Câmara Municipal, Everaldo Batista. Em Maraã, o reforço é para conter ameaças de familiares de um traficante morto durante troca de tiros com a polícia no domingo (21).

Segundo o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva, os reforços devem ajudar a manter o controle nas duas cidades, que estão agitadas com as duas ocorrências. “Lamentavelmente, em Parintins, houve a morte de um ex-vereador e para ajudar a elucidar o fato, estamos enviando reforços. Maraã é uma região que tem muita ocorrência de tráfico e pirataria e houve a morte de um traficante que resistiu a prisão e trocou tiros com a polícia. Estamos enviando as equipes para assegurar a ordem nas cidades”, disse.

A morte do ex-vereador em Parintins aconteceu na manhã de segunda e, conforme informações preliminares da Polícia Militar, o crime foi praticado por dois homens. A dupla entrou no estabelecimento comercial do ex-vereador e o atingiu, à queima roupa, com dois tiros, que acertaram a cabeça e o pescoço.

Estratégia

Em Parintins, a Polícia Militar está em ronda pela cidade em busca dos suspeitos, montando bloqueios em estradas, no porto e em outros canais de saída da ilha. As investigações sobre a morte serão conduzidas pelo delegado de Homicídios, Juan Valério, que seguiu para a cidade por volta das 11h. Da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), foi designada uma equipe de investigadores, delegado e perito.

A SSP não informou o quantitativo de policiais enviado às duas cidades. | Foto: Aguillar Abecassiz / SSP

Para Maraã, a SSP-AM determinou o envio de reforços da Polícia Militar e, durante a manhã, 10 policiais de Tefé chegaram à cidade para apoiar a equipe de policiais locais. No domingo, a equipe do 3º Batalhão da Polícia Militar da cidade cumpriu mandado de prisão contra cinco homens envolvidos em diversos crimes. Durante o cumprimento do mandado, houve troca de tiros com a polícia e Francisco Raliton da Costa morreu. Familiares e amigos dos outros traficantes estão ameaçando invadir a delegacia local.



Policiais civis do Grupo FERA seguiram viagem ao município da calha do Médio Solimões. Os cinco presos são apontados por envolvimento com o tráfico de drogas, porte ilegal de armas, associação criminosa, sequestro, cárcere privado, tortura, ameaça e lesão corporal.

Edição: Lívia Nadjanara

