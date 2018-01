Detran–AM inicia fiscalização do carnaval com reforço na Lei Seca

Manaus - Com reforço nas ações da operação Lei Seca, para tentar evitar a combinação perigosa entre álcool e direção, equipes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) - em parceria com as Policias Civil e Militar – iniciaram, na última sexta-feira (19/01) e foram até a madrugada desta segunda-feira (22/01), a Operação Carnaval.



Os trabalhos do período somente devem ser encerrados na Quarta-Feira de Cinzas.



O objetivo deste ano é manter a taxa zero de mortes no trânsito durante o período de carnaval, como ocorrido em 2017.



Autuações no fim de semana



Ao todo, 174 motoristas foram autuados, 62 veículos removidos, sendo 42 carros e 20 motocicletas. As operações se concentraram em várias zonas da cidade onde ocorriam bandas e blocos de carnaval.

No sábado (20/01), equipes do Detran-AM estiveram na rua Padre Agostinho Martins, zona centro-oeste da capital, onde estava ocorrendo a Banda do Almirante.



Nove pessoas foram flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica no local. As ruas de acesso a Feira do Santo Antônio, em frente à Câmara Municipal de Manaus, foram fechadas pela multidão que estava no lado de fora. Além dos veículos e motoristas que tiveram a documentação fiscalizada, agentes do órgão fiscalizavam veículos com caixas de som, os chamados “Paredões”, proibidos em áreas urbanas no período diurno e noturno.

Interação



De acordo com o diretor-presidente do Detran-AM, Vinicius Diniz, a operação visa trabalhar a interação além das fiscalizações com a educação de trânsito, atuando também na área pedagógica com os motoristas.

"Vamos mostrar que álcool e direção não combinam. Queremos que o folião aproveite ao máximo, mas com responsabilidade. Pra isso, estamos reforçando a informação das fiscalizações que já estão sendo intensificadas e a partir do dia 1º de fevereiro já estará disponível o serviço de Disk-Pileque. Trata-se de serviço gratuito de carona para motoristas embriagados, uma parceria entre o Detran-AM e a Associação e Sindicato dos Condutores de Ambulância do Amazonas. Os socorristas receberão as chamadas, por meio do telefone (92) 99146-9863”, enfatizou.

Já segundo o coordenador da operação Lei Seca, David Fernandes, as ações se darão em todas as bandas e em vários pontos da cidade. "Ano passado, não tivemos nenhuma morte decorrentes de acidentes de trânsito. Este ano, queremos manter essa estatística. Além disso, nosso objetivo é reduzir os acidentes, por isso, as fiscalizações serão intensificadas", disse.





