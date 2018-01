Obras do Prosamim mudam tráfego de veículos no São Raimundo

Manaus- A rua do Rosário, no São Raimundo, zona Oeste de Manaus, ficará interditada para o tráfego de veículos, a partir das 9 horas desta terça-feira, 23, até o dia 13 de abril, em função dos trabalhos de macrodrenagem e urbanização do Parque Linear Cacimbas 2ª etapa. A obra faz parte do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) III, do Governo do Estado.

Com o início desta etapa da obra, o tráfego na rua Rio Branco, São Raimundo, será liberado. Esse trecho estava interditado desde o dia 14 de dezembro de 2017

A ação vai contar com o apoio dos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) que estarão monitorando o tráfego e orientando os motoristas que circulam na área.

Obra

O Parque Linear das Cacimbas está localizado entre as ruas do Rosário e São Sebastião, no bairro São Raimundo, onde estão sendo executados serviços de galeria de macrodrenagem, urbanismo, paisagismo e academia ao ar.

A primeira etapa foi entregue em 2017 e a segunda etapa deve ser inaugurada ainda no primeiro semestre de 2018.

A obra que integra o Prosamim III compreende intervenções urbanas na bacia do Igarapé do São Raimundo, a fim de trazer melhorias na qualidade de vida da população na zona Oeste de Manaus.

