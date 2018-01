Quer estudar de graça? Mais de 1.600 vagas de capacitação em Manaus

Quatro órgãos de Manaus somam mais de 1.600 vagas de cursos de capacitação e especialização gratuita, com vagas para a população. Os cursos são voltados para as mais diversas áreas, como comunicação, administração, cálculos e nível superior.



O Em Tempo selecionou uma lista de informações sobre todos os cursos, para você ficar bem informado, confira:

Capacitação para jovens

O Coletivo Jovem inicia o ano com a abertura de mais um ciclo de capacitação para jovens de 16 a 25 anos que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio, com o objetivo de conectá-los a novas oportunidades de desenvolvimento profissional. As inscrições iniciam-se no dia 24 de janeiro e são ao todo 360 vagas para cursos gratuitos de desenvolvimento profissional e capacitação nas áreas de Comunicação e Tecnologia, Marketing e Vendas e Produção de Eventos.

Coletivo Jovem oferece 360 vagas de cursos gratuitos para jovens de 16 a 25 anos | Foto: Divulgação

Os interessados devem dirigir-se a uma das três unidades do Coletivo Jovem em Manaus, que ficam localizadas na Oficina Escola de Lutheria da Amazônia, que fica na Rua Francisco Oliveira (antiga Rua 22), nº 8, Conjunto São Cristóvão, no Zumbi II. O número de contato é (92) 3017-6761 / 99269-7159; no Clube de Mães Japiinlandia, que fica na Rua Maria Mansour, 533, Japiim. O número de contato é (92) 3663-4470 / 99238-1473; e no Lar Fabiano de Cristo (Casa Joana de Ângelis), que fica na rua Jasmim Imperador (antiga Projetada), 2, no Conjunto Hileia II, Redenção. O número de contato da sede é (92) 99302-2361.

Cetam



O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) está com edital de Processo Seletivo aberto para cursos de especialização técnica de nível médio. São 174 vagas para cursos a serem realizados em Manaus.

As inscrições acontecerão pela internet no endereço www.concursoscopec.com.br,

no período de 31 de janeiro a 8 de fevereiro de 2018. A seleção será feita por meio de análise do histórico escolar, tomando como base o coeficiente de rendimento do estudante no curso técnico correspondente.

Alguns cursos ofertados são: E.T. em Planejamento e Controle de Produção, E.T. em Cálculos Trabalhistas, E.T. em Cosmetologia, dentre outros | Foto: divulgação

São disponibilizados sete cursos de especialização técnica, sendo: E.T. em Planejamento e Controle de Produção, E.T. em Cálculos Trabalhistas, E.T. em Cosmetologia, E.T. em Massagem Clássica, E.T. em Cálculos Trabalhistas, E.T. em Finanças do Setor Público, E.T. em Gestão da Tecnologia da Informação.



Prefeitura de Manaus

Uma lista com 29 cursos gratuitos que serão oferecidos durante o primeiro semestre deste ano foi divulgada pela Prefeitura de Manaus nesta terça-feira (23). São 497 vagas de qualificação profissional com inscrições abertas até quinta-feira (25), pelo site da Semtrad.

São 46 turmas divididas entre 29 cursos que envolvem desde Atendimento ao Cliente e Relação Interpessoal até questões mais práticas como Rotinas Administrativas, Operador de Caixa e Agente de Portaria, entre outros. Os cursos estão sendo oferecidos a partir da parceria com a Consultoria Vania Blois, Cebrac, Intelectus e Projeto Formando Cidadãos (PFC).

Prefeitura oferece 46 turmas entre 29 cursos de capacitação gratuita | Foto: Divulgação

Os cursos serão oferecidos em três turnos, mas é importante acessar o site da Semtrad e verificar os cursos, turnos, carga horária e faixa etária exigida. Cada candidato só poderá se inscrever em apenas um curso. A lista com os alunos selecionados será divulgada no dia 26/1, no site da Semtrad.

IFAM

O Instituto Federal do Amazonas (Ifam) divulgou, nesta segunda-feira (22), que vai disponibilizar 608 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. As vagas são destinadas para candidatos que fizeram o Exame Nacional de Ensino Médio ( Enem) em 2017.

Alguns cursos ofertados são, agroecologia, engenharia civil, engenharia mecânica, produção publicitária e outros cursos do nível superior | Foto: divulgação

Dentre os cursos ofertados pelos campi Manaus Zona Leste, Manaus Centro e Manaus Distrito Industrial estão: Medicina Veterinária, Agroecologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Produção Publicitária dentre outros cursos de nível superior.

Os interessados podem acessar o site Sisu de 23 a 26 de janeiro e conhecer o quantitativo de vagas para cada curso. Outras informações podem ser acessadas na página do processo seletivo do Ifam em www.ifam.edu.br. As inscrições são gratuitas.





