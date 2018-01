Mutirão de Exames dermatológicos serão realizados neste sábado

Manaus- Neste sábado (27) será realizado um mutirão de exames dermatológicos na Escola Estadual Gilberto Mestrinho, localizada no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Fundação Alfredo da Matta e com o apoio do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), é quem promoverá o evento.

O mutirão faz parte das ações do Janeiro Roxo de Combate à Hanseníase e será aberto a todos os moradores do bairro, sem restrição de faixa etária. O objetivo é identificar possíveis enfermidades, dando início imediato ao tratamento do paciente.

A ação contará com mais de 100 profissionais da rede municipal de saúde e oferecerá, além da atenção dermatológica, testes rápidos para HIV e sífilis, bem como orientações para a prevenção de doenças transmissíveis.

Serviço

O que: Mutirão de Atendimento para Exames Dermatológicos Quando: Neste sábado, 27/1Horário: 8h às 12h

Onde: Escola Estadual Gilberto Mestrinho, rua Danilo Areosa – Colônia Antônio Aleixo, zona Leste

