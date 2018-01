Noite de violência e roubos em diferentes pontos da cidade

Manaus - Para algumas pessoas que decidiram sair à noite nesta sexta-feira (26), ou mesmo para quem estava voltando do trabalho mais tarde, se depararam com uma desagradável surpresa. No total registrado pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), foram dois roubos sorrateiros no Centro, Zona Sul, um roubo a coletivo no Tarumã, Zona Oeste, e um roubo a uma lanchonete no Jorge Teixeira, Zona Leste.

Uma vítima não identificada foi alvo de uma facada na perna em uma das ações, na rua Floriano Peixoto, em frente a uma loja de celulares, por volta das 19h. O SAMU foi acionado pelos populares que estavam no local para prestar auxílios à vítima. A guarnição da 24º Cicom informou que o roubo foi realizado por um trio, sendo que uma mulher estava armada com a arma branca.

Outro crime registrado também no Centro na noite passada (26) foi o extravio de um celular iPhone na avenida Getúlio Vargas, em que o infrator usou uma faca para abordar a vítima, que não foi ferida. O fato se deu por volta das 21h45.

Viagem violenta

Uma linha de ônibus que faz a rota na rua Vidal de Mendonça, no bairro do Tarumã, foi alvo de quatro jovens, sendo dois adolescentes, para efetuar um roubo às 21h desta sexta. O quarteto estava se preparando para assaltar um segundo coletivo quando a equipe da 15º Cicom o deteve. Foram encontrados um facão e um simulacro (arma falsa).

O último roubo registrado foi na madrugada, por volta de 1h15, em uma lanchonete no Jorge Teixeira, próximo à rua Cássio Baiana. Após Yuri Michel Silva Mecis, de 20 anos, ter efetuado o roubo ao estabelecimento, ele fugiu do local em uma motocicleta levando a quantia de aproximadamente R$ 100. As vítimas acionaram a polícia, os suspeitos foram detidos na rua após o reconhecimento do infrator.

Edição: Lívia Nadjanara

