Mulher é detida por suspeita de matar a própria filha de um mês

Manaus - Valdisa Oliveira da Silva, de 21 anos, foi detida por suspeita de homicídio contra a própria filha de apenas um mês de vida. O bebê foi encontrado morto, sob os cuidados da mãe, na residência da família localizada na rua Ponta do Campo, bairro Manicorezinho, no município de Manicoré. A prisão ocorreu por volta das 8h50 deste domingo (28).

De acordo com informações 4º Batalhão de Polícia Militar, os soldados R. Edson e Irleandro foram comunicados, via telefone de emergência 190, que naquele endereço teria ocorrido um suposto homicídio, tendo como vítima uma criança do sexo feminino de apenas um mês de vida e a suspeita do crime a própria mãe da criança.

No local, a polícia se deparou com vários populares na casa já com a suspeita detida, aguardando a chegada da equipe. Diante das circunstâncias do crime, como marcas roxas na criança e vestígios de sangue no lençol, foi solicitado pelo supervisor de área a presença de um investigador da Polícia Civil para realizar perícia.

De acordo com testemunhas, Valdisa, com intenção de ir a uma festa da cidade, teria deixado a criança na noite anterior ao crime, na casa dos avós paternos os quais moram ao lado da casa da suspeita. Ao retornar, pegou a criança da casa dos avós e a levou para sua residência e, ao amanhecer, a criança estava morta.

Em seguida, a vítima foi levada ao hospital para passar por exames que indicassem as causas da morte. Suspeita do crime, Valdisa apresentava sintomas de embriaguez e foi conduzida para apresentação na 72° DIP. De acordo com o investigador, assim que tiver acesso ao laudo médico com as causas da morte, a suspeita será autuada em flagrante pelo crime de homicídio - culposo ou doloso.

