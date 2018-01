Benjamin Constant: 'Capital Cultural do Alto Solimões' faz 120 anos

Benjamin Constant - Repleta de cultura regional, morada de várias comunidades indígenas, além de contar com um povo hospitaleiro, o município de Benjamin Constant, também conhecido como Capital Cultural do Alto Solimões completa 120 anos de história nesta segunda-feira (29).



Localizada a 1.118 km de Manaus em linha reta e 1.638 km por rio da capital, a cidade que conta com 42 comunidades ticuna, fica às margens do rio Solimões e tem cerca de 41 mil habitantes. Os benjamin-constantenses, como são chamadas as pessoas que moram no local, não escondem o orgulho de morar na pacata cidade.

Apesar da idade, o município conta com uma história antiga, que remonta meados de 1750. Nesta data, próximo à foz do rio Javari, havia uma pequena comunidade: a aldeia de Javari. Fundada por padres jesuítas que estavam em missão pelo local, o assentamento servia como ponto de catequização para os índios Ticunas, uma das principais etnias amazônicas que ainda vivem na cidade.

A cidade tem uma história ligada aos índios Ticuna, principal etnia indígena da Amazônia | Foto: Olivaldo Bruno

Devido à proximidade com o município de Tabatinga, a comunidade de São José do Javari recebeu, em 1766, um forte de onde eram transferidos homens do destacamento militar para a povoação de São Francisco Xavier de Tabatinga.



A luta para formar o município de Benjamin Constant foi longa: em 29 de janeiro de 1898, o território da atual cidade, foi desmembrado do atual município de São Paulo de Olivença. Porém, três anos depois, no dia 4 de janeiro de 1901, as terras voltaram a pertencer a São Paulo de Olivença. Apenas em 2 de setembro de 1904, o município voltou a ganhar autonomia.

O nome foi uma sugestão do general Cândido Mariano Rondon, como chefe da Comissão Mista de Letícia, em homenagem ao general Benjamin Constant Botelho de Magalhães, um dos incentivadores do movimento de 15 de novembro de 1889 que proclamou a República no país.

Nos dias atuais, a cidade faz fronteira com os municípios de Atalaia no Norte, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Ipixuna, Eirunepé, Jutaí e também possui uma pequena parte em fronteira com o Peru.



O clima agradável da região é mais um ponto acolhedor para os benjamin-constantenses, a temperatura média da região é de 26° C, sendo que já chegaram a ser registradas temperaturas de 9,9° no local, em julho de 1975.

Cidade de tradições



O fotógrafo Olivaldo Bruno, nascido na cidade, fala sobre as tradições do município. Como em toda cidade ribeirinha, ele diz que a vida da localidade ocorre em torno do rio. "É comum ver crianças tomando banho de rio e mulheres lavando roupa em balsas. “Como não temos água encanada, nesses locais mais afastados, as pessoas ainda conservam tradições típicas do interior em que o rio comanda a vida", diz.

Em locais mais afastados, crianças conservam as tradições ribeirinhas de tomar banho nos rios e igarapés que banham o município | Foto: Olivaldo Bruno

Nascido em Manaus, o técnico de informática José Juarez de Freitas lamenta que a cidade não seja tão segura. Segundo ele, o aumento do número de imigrantes peruanos e o tráfico de drogas provocou insegurança na cidade. “Sabemos que os peruanos têm ligação com o tráfico de drogas e isso nos deixa, de certa forma, apreensivos”, revelou.



Ao contrário da opinião da maioria, o morador diz que Benjamin Constant é ainda um lugar tranquilo. "Nos dias de chuva, Bruno conta que as pessoas saem de casa e se reúnem na praça central da cidade. “Muitas pessoas saem das suas casas para tomar banho de chuva na praça ", conta.

A população de Benjamin Constant tem a tradição de sair de casa e tomar banho de chuva nas ruas da cidade | Foto: Olivaldo Bruno

O biólogo José Moacir Maia, de 68 anos, nasceu em Benjamin Constant, mas ainda jovem, saiu do município para estudar no Rio Grande do Sul. Ele lembra as delícias de viver numa cidade repleta de natureza. “Sentia falta dos amigos, da natureza, da minha casa e, principalmente, da hospitalidade do povo. Na minha terra, todos se cumprimentam, paramos pra conversar uns com os outros”, diz, revelando que voltou a morar na cidade, pela falta que sentia da vida no interior da Amazônia.



Lendas



Além de biólogo, José Moacir da Silva Maia, de 68 anos, também é escritor nas horas vagas. Decidido a dar mais visibilidade ao município em que mora, ele reuniu no livro “Vivo de Esperança” relatos de pessoas que marcaram a história na cidade.“Nem todas as histórias são verdadeiras, algumas são lendas urbanas”, relata, brincando.

Dentre os mais interessantes contos do livro, está o de um antigo morador do município, que diz ter se casado com uma onça, muitos anos atrás. “Ele dizia que a esposa onça era muito mais econômica que uma mulher, pois com ela só gastava sabão e água do rio, usados no banho do animal”, brinca o escritor.

Cheia de contos e lendas, os moradores guardam lembranças de várias histórias com personagens marcantes | Foto: Olivaldo Bruno

Ainda de acordo com o ‘marido’ da onça, em um dia, ele saiu do seringal em que vivia com o felino para comemorar o tradicional festival da padroeira do município, a Nossa Senhora da Conceição. Ao regressar para casa, não encontrou mais a esposa. Procurou por vários dias até que, pouco tempo depois, viu um colega vestindo uma pele de onça muito bonita e perfumada. “Ele questionou o colega onde havia matado o animal e descobriu que era sua amada onça”, diz Moacir.



Iniciou-se então uma luta entre amigos que durou uma noite toda. O marido, agora viúvo, buscava vingar sua esposa morta. O outro, assassino do animal, queria apenas defender-se. “Eles eram amigos, mas lutaram durante toda noite por causa da bendita onça, depois tudo se resolveu”, diz o autor do livro de contos.

Outro livro também escrito por Moacir fala sobre um grupo de pessoas que vivia numa comunidade conhecida como "Remate de Males", nas proximidades de Benjamin Constant. Devido a uma grave doença, além do fenômeno das terras caídas, tiveram que abandonar o lugar e se mudar para o município. “O lugar em que eles moravam era insalubre. Com o tempo, as mortes aumentaram muito e eles vieram em peso para Benjamin Constant”, revela Moacir.

Ticuna

Os Ticuna, uma das tribos que marca a história de Benjamin Constant, está entre os mais tradicionais povos indígenas da Amazônia, além de ser a etnia com maior número de índios. Sua história é marcada pela violenta disputa de terra com seringueiros, pescadores e madeireiros na região do rio Solimões. Atualmente, existem cerca de 42 comunidades dessa tribo, no município e em áreas próximas.

As tribos enfrentam atualmente o grande desafio de garantir sustentabilidade econômica e ambiental, sem perder as tradições milenares. Dotados de uma herança cultural riquíssima, esse povo produz vários artefatos, que já foram expostos em museus internacionais.

Com festivais que remetem a cultura Amazônica | Foto: Olivaldo Bruno

No município de Benjamim Constant está localizado o "Museu Magüta", fundado poucos anos depois de um dos maiores massacres contra índios Ticuna, em um evento contra madeireiros e posseiros na região. Nessa ocasião, quatro pessoas foram mortas e mais de 20 ficaram feridos. O caso ficou conhecido como "Massacre do Igarapé Capacete". O museu foi criado como uma forma de exibir parte do patrimônio cultural do povo e demonstrar o orgulho do povo indígena.



Embora tenha uma finalidade importante na história da localidade, para que o museu pudesse funcionar no local, houve lutas ideológicas. O local deveria ser inaugurado em 1993, mas foi impedido por uma grande manifestação popular, contrária aos índios, conforme explica um antigo voluntário do museu, Nino Fernandes. “Houve muita pressão por parte da população. Os convidados tiveram que voltar de Tabatinga e de Manaus, para evitar algo mais sério”, relembra.

Mesmo com a pressão popular, os indígenas insistiram e fizeram o museu funcionar. “Aos poucos, as comunidades começaram a enviar peças de artesanato e atualmente elas contribuem com material que é vendido e distribuído também em Manaus”, diz Nino.

No município também foi realizada a "1ª Copa Indígena do Alto Solimões", em 2016. Dentre as modalidades disputadas haviam as tradicionais como futebol e vôlei, além de mais 19 modalidades adaptadas ao cenário indígena como a canoagem, corrida na selva, zarabatana, arco e flecha e entre outras.

Economia e Educação

A maior parte da economia do município vem da piscicultura e agricultura. Há destaque também para o comércio. Os moradores apostam na piscicultura familiar.

Um dos polos de ensino da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está localizado no município. Segundo o professor e técnico em informática José de Freitas, grande parte dos estudantes vem de comunidades indígenas. “Eles constituem grande parte do público da universidade, fora estudantes de outros municípios que passam a moram na cidade para poder estudar”, completa.

Festivais

Durante todo o ano os benjamin-constantenses aguardam por dois festivais que já são tradição na cidade. O primeiro acontece em junho e lembra bastante a festa cultural que acontece em Parintins, com a disputa dos bumbás. Moacir explica que a semelhança não é coincidência, já que o festival folclórico de Benjamin Constant foi criado nos moldes do festival parintinense. "Nossa festa lembra bastante o Festival Folclórico de Parintins, é uma tradição que engaja o povo todo da cidade e chama muitas pessoas de outros locais que vêm prestigiar o evento", diz o antigo morador do município.

O festival cultural e a festa da santa padroeira do município movimentam | Foto: Olivaldo Bruno

Outra comemoração importante é voltada para a padroeira da cidade: Nossa Senhora da Conceição. A festa acontece durante a primeira semana de dezembro e, durante esse período a igreja prepara uma programação religiosa para os fiéis com missas, encenações e, no último dia, uma celebração com missa campal e celebração especial para os fiéis da santa.