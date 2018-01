DESAPARECIDO Epitácio Magalhães de Castro

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem do auxiliar de serviços gerais Epitácio Magalhães de Castro Neto, 23, desaparecido desde a manhã do dia 25 de janeiro deste ano.

De acordo com a mãe dele, Márcia Santos da Silva, no dia em que desapareceu o jovem saiu por volta das 9h30 da casa onde mora, situada na rua 16 de Julho, terceira etapa do bairro Coroado, zona leste da cidade. Na ocasião, informou que iria para a casa da avó dele, naquela mesma região. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do jovem, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números (92) 99246-1224, 99490-0204, 99327-0353 ou 99207-5988.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

Data de nascimento: 10/12/1994.

FOTO: DIVULGAÇÃO

CONTATOS: Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM): Flaíze Viana 99345-6725, 99962-2358 (corporativo), 3214-2250 e 3214-2262.