TCE-AM devolve dez policiais militares para a SSP

Manaus - A conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Yara Lins dos Santos, vai devolver dez policiais militares cedidos ao Tribunal de Contas. A decisão foi comunicada, na manhã desta terça-feira (30), ao vice-governador do Amazonas e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, que fez uma visita de cortesia à presidência.

Embora a cessão dos PMs esteja prevista na Lei Delegada nº 70 de maio de 2007, o número de policiais excede o previsto, portanto desrespeita a legislação. Os policiais militares são responsáveis pela segurança do TCE e dos funcionários, além de resguardarem o patrimônio público.

Leia mais: Amazonino desabafa em aula inaugural dos concursados da PC

A devolução, segundo a conselheira Yara Lins dos Santos, é uma forma de a Corte de Contas contribuir com a segurança pública do Estado. “Estamos agindo de acordo com a lei e fazendo a nossa parte enquanto órgão de controle. Sabemos que o tamanho físico do TCE-AM é quatro vezes maior do ano em que a lei foi criada, em 2007, mas se a legislação limita, nós temos de obedecer”, comenta a presidente.

O Tribunal de Contas do Amazonas possui mais de 15 mil metros quadrados de área construída e tem mais de mil servidores, além de estagiários e prestadores de serviços, sem falar do fluxo de aposentados e pensionistas que transitam pelas dependências do TCE-AM diariamente.

Leia também:



Parceria entre AM e Moçambique visa melhorar preservação ambiental

Ex-prefeito de Barcelos terá de devolver R$ 360 mil aos cofres públicos

SSP-AM prorroga prazo para convocados em concurso entregarem exames