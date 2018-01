Mais de cem audiências devem ser realizadas em presídio nesta semana

Manaus - Sete juízes da Vara de Execuções Penais (VEP) estão atuando simultaneamente na revisão e concessão de direitos e benefícios dos detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), no quilômetro 8 da BR-174. A ação teve início nesta terça-feira (30), e é inédita em relação ao número de magistrados atuando juntos neste tipo de atendimento, dentro de um único presídio da capital.

A previsão é de que 150 audiências devam acontecer durante o mutirão realizado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), que se estenderá até a próxima sexta-feira (02). Além do Compaj, serão assistidos detentos de outras unidades prisionais. A ação conta com o apoio do Ministério Público Estadual (MPE/AM) e da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).



Entre os magistrados que estão atuando na ação, há alguns com maior experiência, como o juiz George Hamilton Lins, que passou mais de 12 anos em Comarcas do interior do Amazonas, e também juízes recém-nomeados pelo TJAM, entre eles, Saulo Góes Pinto, aprovado no concurso de 2015.

Leia também: Líderes da FDN podem retornar aos presídios do Amazonas

“Estaremos realizando aproximadamente 150 audiências nesta semana. Estamos atualizando a situação penal dos internos. Apreciando a possibilidade ou não de concessão de liberdade, livramento condicional, progressão de regime, análise das faltas graves cometidas e incidente de regressão”, afirmou o juiz George Hamilton.

“O volume de processos na execução penal pode ser solucionado com ideias diferenciadas, visando dar maior celeridade processual. Estou vendo (este trabalho) como um desafio e ao mesmo tempo uma oportunidade de aprendizado prático que precede nossa atuação no interior do Amazonas, para onde seremos designados em breve,” destacou o juiz Saulo Góes Pinto, que integra a equipe do mutirão e é um dos juízes empossados recentemente pelo TJAM.

A iniciativa do TJAM com a realização do mutirão de audiências também busca contribuir com as ações preventivas desenvolvidas pelos órgãos de segurança, no sentido de reduzir os riscos de novas rebeliões.

Leia mais:

Com 'Batman', Fátima Bernardes curte Carnaval de Mulher-Gato

Liceu Claudio Santoro em Parintins oferece 400 vagas em cursos

Cantora Hêmilly Lira faz série de shows em Manaus