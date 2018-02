Dia do Publicitário: manauenses que fazem da profissão uma paixão

Manaus - Você chega em casa à noite e senta no sofá para assistir às notícias do dia na televisão. Na hora do intervalo, passa um comercial curto, mas intenso e que mexe com o seu lado emocional, promovendo um determinado produto. Ao final daquele curto vídeo, seu único desejo é adquirir o produto. Poucas pessoas sabem, mas o responsável pela ideia do comercial é o publicitário.

A profissão foi regulamentada no Brasil pelo decreto N° 4.680, de 18 de junho de 1965, mas foi em 1° de fevereiro de 1966, com a publicação do decreto N° 57.660, que a profissão foi, de fato, oficializada. Por causa disso, o Dia do Publicitário passou a ser comemorado anualmente em 1° de fevereiro.

A principal tarefa desse profissional é o fortalecimento da imagem de uma determinada marca, comunicando produtos, ideias e projetos. Para fiscalizar o controle dos direitos e deveres dos publicitários, existe o Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar). Além de garantir a liberdade de expressão comercial, o Conar também tem o dever de combater campanhas publicitárias consideradas enganosas, constrangedoras ou de caráter abusivo para o consumidor.

O cotidiano da profissão

O trabalho do publicitário começa no atendimento, o primeiro contato entre o anunciante e a agência de publicidade, e passa por etapas como planejamento, mídia e criação. “Quando um determinado cliente procura uma agência de publicidade, ele tem um objetivo, que pode ser aumentar as vendas da sua marca por um período, ou construir um relacionamento com o consumidor. O nosso papel é construir a marca, e para essa tarefa nós damos o nome de branding”, explica o publicitário Mateus Ribeiro, de 33 anos.

Mateus iniciou na profissão aos 16 anos, como estagiário da agência Tape Publicidade, em Manaus. Trabalhou em grandes empresas como a Ogilvy e em agências no Rio de Janeiro (RJ). Voltou para a capital amazonense em 2008, onde trabalha atualmente como Diretor de Criação da Tape. “Acho que um dos nossos maiores desafios na profissão é fazer com que o consumidor final tenha empatia com a marca”, afirma.

Desde 2009 na área de publicidade, a profissional Alessandra Smith, de 37 anos, já passou por agências como a Mawé Publicidade. Trabalhando atualmente na Agência Maloka, ela assegura que o cotidiano de um publicitário tem 100% de adrenalina. “Nenhum dia é igual ao outro, e quase não existe uma rotina. É sempre bacana ter esses desafios, de conseguir com que o cliente alavanque a sua marca e o produto que ele está vendendo”, garante.

Felipe Nogueira, de 33 anos, publicitário e fundador da Inovape Comunicações, conta que a profissão é um baú de surpresas. “Um dia a gente está fazendo campanhas com um engajamento gigante, como a #ManausÉTudo, e no dia seguinte, estamos produzindo eventos, produzindo vídeos, fazendo outras coisas. É uma profissão extremamente dinâmica”, completa, ao ressaltar que a Inovape foi a primeira agência a trabalhar com gestão de mídias digitais no Amazonas há dez anos.

Mercado e mídias sociais

“O mercado de trabalho na nossa área é muito competitivo. Hoje você tem agências que não existiam há 10 anos, por exemplo”, conta Alessandra. “Isso acaba sendo um problema, porque existem empresas de comunicação visual que se denominam agências de publicidade, e acaba sendo uma batalha apresentar um bom trabalho. Mas nós, com muito esforço, conseguimos a confiança dos nossos clientes”, afirma.

Já Mateus aponta que uma das maiores razões para o mercado de publicidade ter crescido em Manaus, em termos de anunciantes, foi o advento da Internet e das mídias sociais. “Do microempreendedor ao grande empresário, todos investem em comunicação nas suas marcas. A comunicação evolui, e na Internet, ela gera relacionamento. Hoje, todas as marcas têm um investimento para o trabalho nas mídias sociais, por menor que seja”, explica.

Nathalya Brandão, que atua como gerente de Mídias Sociais da Moema Comunicação, é profissional da área de publicidade desde 2015. Na visão dela, ainda falta um investimento maior do mercado nas mídias sociais. “A cada dia você tem novas ferramentas que podem ser utilizadas para traçar uma estratégia de comunicação mais eficiente”.

Para Felipe, o mercado passa por um amadurecimento, e há crescimento para aqueles que estão dispostos a se adequar às mudanças globais, principalmente na área digital. “Penso que a agência que não investe nessa área é uma agência obsoleta, que não entra mais na dinâmica do mercado. Um exemplo é o WhatsApp. Quando foi lançado, ainda havia muita resistência. Hoje não se vive sem o aplicativo. A Internet é como a medicina, todos os dias você tem novidades que podem ser usadas para aprimorar a comunicação do seu cliente”, completa.

Recompensa

“Quando você trabalha com publicidade, a sua vida passa a ser focada na criatividade”, conta Mateus Ribeiro. “É uma profissão linda, em que você tem a oportunidade de adquirir coisas frescas para a vida, assistir filmes e ouvir músicas legais, ter um contato maior com a arte. Isso enriquece muito o trabalho do profissional”, explica.

Para Nathalya, o lado bom de ser publicitária é poder praticar a criatividade. “Penso que a nossa profissão ainda tem muito a evoluir. Faço a minha parte, participando de eventos e conversando com universitários. Nessa profissão a gente pode ser tudo o que quiser, mas sempre com responsabilidade e ética”, assegura.

“No fim das contas, apesar de todas as dificuldades do mercado, ser publicitário é apaixonante e prazeroso. É um trabalho encantador”, garante Felipe, cuja empresa tem clientes tanto em Manaus quanto em Boa Vista, Belém, Fortaleza, Belo Horizonte e São Paulo.





