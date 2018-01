Morre presidente do Conselho de Juventude do Amazonas

Délio Firmo Alves lutava contra câncer estomacal | Foto: Reprodução

Manaus - Morreu na manhã desta quarta-feira ( 31) o jovem líder indígena Délio Firmo Alves, presidente do Conselho Estadual da Juventude do Amazonas, aos 35 anos. Délio lutava há meses contra um câncer estomacal.



Natural de São Gabriel da Cachoeira (AM), Délio graduou-se em Direito pela Universidade Estadual do Amazonas (UEA) e ocupou desde muito jovem posições de destaque no movimento indígena. Fez parte da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), foi presidente do Conselho Estadual de Juventude do Amazonas (CEJAM) e membro do Conselho Nacional de Juventude (CNJ) e do Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (MEIAM).

Alves esteve engajado nas lutas pelos direitos dos povos indígenas e era um incansável batalhador pela melhoria de vida de seus parentes na Amazônia.

O corpo de Délio está sendo velado na Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira ( Coiab), no bairro Presidente Vargas, Zona Centro-Sul de Manaus.

Nota de pesar

A secretaria estadual de Juventude, Esporte e Lazer, Janaina Chagas, e os demais colaboradores da Sejel apresentam as mais sinceras condolências a todos os familiares, amigos e lideranças indígenas do povo Dessana, da qual Délio fazia parte.



Ele sempre foi um dos maiores lutadores e incentivadores do movimento indígena da juventude e contribuiu de maneira singular para com todas as suas obrigações junto à Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (Coiab) e nas lutas do movimento indígena.

Délio Desana estará sendo velado na sede da Coiab, localizado na Avenida Ayrão, nº 235, bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. Amanhã (1º/02), ele será levado para o município de São Gabriel da Cachoeira, onde será enterrado.

