Precisa avaliar a saúde? Shopping terá serviços gratuitos nesta quarta

Manaus- A campanha “Saúde em Ação”, será realizada a partir de quarta-feira (7) e se estenderá até o dia nove das 17h as 19h no Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro- Sul. A ação é realizada pelos alunos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA). O evento que é gratuito tem com objetivo oferecer serviços relevantes e gratuitos de saúde para o público de Manaus com foco na melhoria de qualidade de vida.

A iniciativa oferece serviços básicos como aferição de pressão, exame de glicemia, aplicação de flúor e levantamento do índice de massa corporal.



O sistema de atendimento para cada serviço será realizado por ordem de chegada.

Ainda na programação estão orientações sobre saúde bucal e escovação, prevenção da hipertensão, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), e diabetes. Tudo isto, com supervisão dos profissionais da instituição acadêmica.

Para a gerente de marketing, Luciana Carvalho, esta é forma de aproximar o shopping ao seu cliente, trazendo ações que tragam benefícios para o público em geral. “O nosso centro de compras visa sempre o bem estar dos clientes e visitantes, por isso estamos mais uma vez, em parceria com a UEA, realizando essa campanha para que possamos cuidar da saúde de quem recebemos aqui diariamente.” Contou.

Essa é a segunda vez da ação no shopping, em 2017 a campanha abrangeu mais de 600 pessoas, para esse ano, um dos objetivos é dobrar o número de pessoas atendidas.

