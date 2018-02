Quase 20 mil manauenses saem de Manaus pelas rodovias no feriadão

Desde o dia primeiro, mais de 45 mil pessoas viajaram para fora da capital. | Foto: Marcio Mello

Manaus - Com quatro dias oficiais de folia carnavalesca na cidade, muitas famílias e grupos de amigos aproveitam para aproveitar as folgas no interior do Estado. Para quem tem a oportunidade de se ausentar do trabalho neste período, costuma usar as rodovias do Amazonas para descansar ou aproveitar as festas de cidades, da região metropolitana de Manaus.



De sexta-feira (9), quase 20 mil pessoas saíram de Manaus em carros normais e fretados, em mais de 2 mil veículos. Os números são da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam).

Para funcionária pública, Maria Nazaré, de 42 anos, passar o Carnaval em Presidente Figueiredo já é uma tradição da família.





“Todos os anos vou com a família para Presidente Figueiredo. Além de aproveitar as cachoeiras também curtimos o famoso Carnachoeira. Gostamos de sair da agitação da capital e curtir a tranquilidade da cidade do interior", disse.

Quem também gosta de sair de Manaus durante o feriado carnavalesco é a empresária Lúcia Andrade, de 48 anos. O município escolhido esse ano pela empresária foi Manacapuru.

Para funcionária pública, Maria Nazaré, de 42 anos, é tradição levar a família para o município de Presidente Figueiredo (distante a 119 km de Manaus) durante o feriadão. | Foto: Marcely Gomes

“Todo ano vamos para um município diferente. Esse ano escolhemos Manacapuru. Por lá, conferimos o tradicional 'Bloco da Maisena', bem diferente do que encontramos em Manaus", disse.

Arsam

Desde o dia primeiro de fevereiro, a Arsam fiscaliza as fronteiras do município com o objetivo de assegurar mais segurança às viagens rodoviárias intermunicipais, tanto privadas e públicas. No Amazonas, o transporte rodoviário é operado por cinco empresas permissionárias sendo a Eucatur, Aruanã, Emtram, Master, Expresso Transamazônica. Dessas, 17 linhas regulares são oferecidas em mais de 300 trechos intermunicipais.

Para o chefe de fiscalização, Juarez Nogueira, o movimento neste período é maior antes dos desfiles oficiais na capital. "Uma parcela de que mora em Manaus gosta de passar os três dias fora. Também é grande o trânsito da população evangélica que viaja em busca de retiros. Até quarta, a tendência é diminuir o fluxo de carros", explica Nogueira.

Os principais pontos de movimentação de ônibus, micro-ônibus, táxis e vans registrados pelo órgão foram nas rodovias AM-070, no entroncamento das AM-174 e AM-010 e na Avenida das Torres, na Zona Centro-Sul. Desde o primeiro dia, quando a fiscalização foi iniciada, mais de 45 mil pessoas viajaram para fora da capital.

