Incêndio por vazamento de gás de cozinha é controlado no São José

Manaus - Um princípio de incêndio foi registrado na noite desta segunda-feira (12), depois do vazamento de gás de uma botija, em uma residência localizada na avenida Autaz Mirim, no São José, na Zona Leste de Manaus. O fogo foi controlado e não houve vítimas de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Ainda conforme os bombeiros, uma equipe foi acionada por voltas das 20h15 e, ao chegar no local, realizaram o trabalhos para controlar o fogo. Apenas mesas e cadeiras foram queimadas. Um homem que estava no andar de cima da residência não foi atingido pelas chamas, e foi retirado, em segurança, pelos bombeiros depois do trabalho de contenção do fogo.

Casos registrados

Em janeiro deste anos, dois casos de incêndios foram registrados na capital. O primeiro foi um apartamento, em um condomínio, localizado na avenida Comendador José Cruz, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus que pegou fogo, neste caso ninguém ficou ferido.

O outro incêndio foi registrado em uma casa na avenida Japurá, no Praça 14, na Zona Sul da cidade. O bombeiros realizaram o trabalho de contenção das chamas para que o fogo não se propagasse para as outras casas. Nesta ocorrência ninguém ficou ferido.

Em fevereiro deste ano, uma casa pegou fogo e teve perda total. De acordo com os bombeiros um possível curto-circuito e a forte chuva que caia naquele dia podem ter causado o sinistro.

