Homem é morto a tiros no Ramal do Brasileirinho na noite desta terça

Manaus - Um homem, ainda não identificado, aparentando ter entre 20 e 25 anos, foi morto na noite desta terça-feira (13), no km 1, do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o homem foi atingido com dois tiros, um deles atingiu a cabeça da vítima. Os policiais receberam o chamado por volta das 21h.

O corpo depois de passar pela perícia, foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).