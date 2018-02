Grávida de sete meses é encontrada morta e enterrada em ramal

A suspeita é que Letícia tenha morrido por asfixia, enquanto dormia | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo da dona de casa, Letícia Jeffreys Nogueira, 35, foi encontrado na tarde desta sexta-feira (16) com marcas de estrangulamento e enterrado em uma corva localizada no Ramal Novo Paraíso, bairro Tarumã, Zona Oeste . Letícia estava grávida de sete meses e o principal suspeito é o marido dela, o caseiro João Paulo, que está foragido.

Segundo a policia, o dono do terreno onde o casal morava, relatou que recebeu uma ligação de João Paulo, por volta das 10h, informando a demissão e pedindo o pagamento de R$ 500.

Durante o contato telefônico, o suspeito informou que a esposa estava no município de Itacoatiara, e teria deixado o filho de 1 ano e um mês, com ele. Desconfiado, o dono do terreno entrou em contato com a família de Letícia e constatou que ela não estava no município.

Vizinhos próximos, realizaram uma busca pelo local. A polícia informou ainda que o corpo de Letícia foi encontrado por volta de 13h, enterrado à aproximadamente 300 metros do sítio onde João Paulo trabalhava.

A reportagem tentou contato com Ana Paula, ex-cunhada da vítima. Ainda muito abalada, Ana contou que o casal "vivia brigando e que João Paulo era muito ciumento e não deixava a esposa sair sozinha", comentou. Após várias separações, o casal tentou reatar e aguardavam a chegada de mais um filho.



O corpo de Letícia foi enterrado na tarde deste sábado no cemitério Parque Tarumã. João Paulo e a criança estão desaparecidos. A polícia investiga o caso.

